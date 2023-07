AIIC lancia la campagna mondiale “Speak Your Truth: Empowering Through Interpreting” per celebrare il potere del multilinguismo

Luglio 4, 2023

GINEVRA, 4 luglio 2023/PRNewswire/ — L’International Association of Conference Interpreters (Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza) celebra il potere trasformativo del multilinguismo con relatori di alto livello di vari settori.

Speak Your Truth: Empowering Through Interpreting è una campagna globale che vede la partecipazione di Amélie de Montchalin, Rappresentante Permanente della Francia presso l’OCSE, Sim Ann, Ministro degli Affari Esteri di Singapore, Gianrico Carofiglio, romanziere ed ex magistrato italiano, Craig Spence, Chief Brand and Communications Officer di IPC e altre persone influenti, che svelano il notevole valore del multilinguismo e dei servizi di interpretariato per le aziende e le società in generale.

L’Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza, leader nel mondo degli interpreti professionisti dal 1953, si dedica alla sensibilizzazione del multilinguismo come catalizzatore per la crescita personale, aziendale e istituzionale.

Con l’aumento delle riunioni in lingua inglese, c’è un profondo bisogno di entrare in contatto con gli altri, di dire la nostra opinione e di essere compresi perfettamente. La diversità linguistica è una realtà, il cui rispetto è un valore fondamentale. L’interpretariato celebra la ricchezza del multilinguismo, abbattendo le barriere linguistiche e consentendo alle persone di esprimersi nella propria lingua madre.

Giustizia: colmare il divario per la parità di accesso- Nel perseguimento della giustizia legale, l’interpretariato svolge un ruolo cruciale nel garantire che ogni individuo, indipendentemente dalla competenza linguistica, abbia pari diritto alla dovuta diligenza e all’accesso a un processo equo.

Ritorno sull’investimento -Fornendo servizi di interpretariato, gli eventi possono diventare più accessibili e inclusivi, consentendo a individui e comunità di diversa estrazione di partecipare e impegnarsi in importanti discussioni e processi decisionali. La combinazione e il trasferimento della conoscenza per la strategia aziendale e l’innovazione si basano sul multilinguismo poiché la conoscenza è sempre codificata linguisticamente, spesso acquisita e gestita meglio nella propria lingua madre.

Inclusione sociale e accessibilità: costruire ponti di comprensione – L’interpretariato è uno strumento potente per l’inclusione sociale, che offre voce a coloro che altrimenti potrebbero rimanere inascoltati. Garantisce che tutte le persone abbiano pari accesso a servizi e opportunità, il tutto riducendo le barriere e promuovendo l’inclusività.

Democrazia: responsabilizzare la partecipazione e costruire ponti diplomatici- L’interpretariato è essenziale affinché la democrazia possa prosperare. Garantisce che le persone possano partecipare pienamente ai processi politici e alle discussioni pubbliche, indipendentemente dalla lingua che parlano. La democrazia dovrebbe consentire ai cittadini di influenzare e responsabilizzare i decisori politici, trasformando l’opinione pubblica in potere politico.

