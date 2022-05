Air- Connected Mobility presenta l’eBook “Impatto Decisivo” per fare il salto da città a Smart City

Maggio 9, 2022

(Milano, 09 Maggio 2022) – Il secondo eBook della serie Smart City mette in luce il potere dei dati per aumentare efficienza e produttività nella PA

Milano, 09 Maggio 2022 – Air- Connected Mobility oggi offre un nuovo eBook, intitolato “Impatto Decisivo: Scelte Smart per le Smart Cities di Domani”, il secondo della “Smart City Series”, che ha l’obiettivo di aiutare le realtà pubbliche, dai piccoli comuni alle grandi metropoli, a sfruttare i dati di mobilità e la loro analisi come base per prendere decisioni informate e obiettive, per risparmiare i già limitati fondi pubblici, pianificare efficacemente interventi e miglioramenti delle infrastrutture urbane.

Dall’introduzione di nuove tecnologie come la Vehicle-to-Everything, alla pianificazione di rotte di trasporto intermodale, sino a dare la giusta priorità agli interventi ed aumentare la sicurezza dei cittadini, la Mobilitech, scienza nata per interpretare i dati di mobilità, è pronta a supportare le PA in progetti tanto urgenti quanto ambiziosi.

Questo pragmatico eBook esplora le diverse applicazioni dell’analisi dati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, portando ad esempio svariati Case Studies che vedono come protagoniste alcune delle maggiori Smart Cities Europee. Dal miglioramento delle piste ciclabili a Copenaghen, all’innovativo sistema di raccolta e analisi dati implementato dalla città spagnola di Santander, fino alla pianificazione di un’efficiente rete di trasporti pubblici a Manchester, i dati di mobilità, e il loro contributo alla riduzione dei costi e all’aumento della sicurezza e dell’efficienza nel contesto urbano, sono i protagonisti assoluti dell’eBook “Impatto Decisivo: Scelte Smart per le Smart Cities di Domani”.

Questo eBook esplora il potenziale trasformativo dei dati di mobilità per le Smart Cities ed aspiranti tali, ed individua possibili aree di applicazione dell’analisi dei dati, approfondendo:

• V2X: infrastrutture e veicoli

• Rotte di trasporto intermodale

• I dati storici

• Maggiore efficienza dai fornitori

• Decidere tra diversi interventi

• Sicurezza

È possibile scaricare l’eBook qui: https://bit.ly/3kxzGNB

Giulio Bolzon, Digital Strategy Lead presso Air-Connected Mobility, commenta: “Il potenziale dell’implementazione dell’analisi dei dati di mobilità all’interno di comuni, provincie e regione è infinito. I vantaggi che ne conseguono non sono solo a favore delle PA, che potranno beneficiare di una riduzione degli investimenti necessari, di una maggiore efficienza e dell’accesso ad un quadro completo del territorio di loro competenza, ma anche di cittadini, che godranno di una maggiore sicurezza, disagi ridotti e accesso a servizi più efficienti e in costante miglioramento. Con questo eBook, le amministrazioni locali possono entrare in confidenza con la tecnologia, scoprendo applicazioni di tipo tangibile e consolidato, facilmente adattabili e personalizzabili in base alle loro esigenze.”

Air- Connected Mobility

Air- Connected Mobility fornisce l’unica visione end-to-end dei dati di mobilità, dal singolo automobilista al fleet manager, fino ai dealer e la Pubblica Amministrazione. Air è un’azienda visionaria con l’obiettivo di migliorare la mobilità su ruote rendendola più sicura, efficiente e rispettosa di cittadini e ambiente.

Contatti stampa

Josephine Ornago

OutspokenPR

josephine@outspokenpr.com

+ 39 366 2250305