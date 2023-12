Air Park Lamezia, inaugurato il nuovo parking multiservice

Dicembre 7, 2023

(Adnkronos) – Un nuovo parcheggio con transfer e tanti altri servizi per il turismo in e outcoming a due passi dall’aeroporto di Lamezia Terme e dalla stazione dei treni

Lamezia Terme, 7 dicembre 2023. Nuovo parcheggio con transfer e tanti altri servizi per il turismo in e outcoming a due passi dall’aeroporto di Lamezia Terme: nelle scorse settimane è infatti entrato in piena operatività Air Park Lamezia, parking multiservice di proprietà della famiglia Bertucci che si candida a diventare un’infrastruttura strategica per il turismo leisure e business in Calabria. Situato a 1 km dall’aeroporto internazionale “Sant’Eufemia”, da anni hub importante per tutto il Sud Italia e ora anche al centro di un importante progetto di ampliamento – a 1,5 km dalla stazione ferroviaria e a 50 metri dall’ingresso autostrada Salerno Reggio Calabria, il nuovo parcheggio Air Park Lamezia si estende su un terreno di 8.000 mq e offre spazio per diverse tipologie di mezzi: auto, moto, autocarri, autoarticolati e autotreni.

A poche settimane dalla sua apertura, Air Park Lamezia si sta già confermando una soluzione di parcheggio comoda, sicura e rapida per turisti e non solo. «La nostra area di parcheggio è sorvegliata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e la posizione privilegiata ci consente di raggiungere l’aeroporto e la stazione ferroviaria in pochi minuti – spiega Giuseppe Alessi, responsabile operativo di Air Park Lamezia -. Ovviamente con il servizio di navetta gratuita, incluso nel prezzo, che è sempre disponibile sia all’andata che al ritorno in base alle esigenze dei nostri clienti».

Air Park Lamezia strizza infatti l’occhio a chi viaggia per lavoro ma anche per piacere: un parking al servizio di turisti e pendolari che gravitano attorno alla stazione Fs e, soprattutto, allo scalo di Lamezia Terme che nel 2022 ha registrato un netto segnale di ripresa dopo la crisi pandemica con un incremento del numero di passeggeri e numero di voli, rispettivamente pari a oltre 2.6 milioni e 23 mila movimenti, tra atterraggi e decolli.

A dare un valore aggiunto sono i servizi: “Siamo sempre a disposizione, offriamo caffè e bevande calde a chi arriva e chi parte. Insomma non siamo un parcheggio anonimo: qui l’accoglienza, l’educazione e la disponibilità sono di casa”. E in futuro c’è già l’intenzione di sviluppare nuovi servizi: “Abbiamo già attivato il noleggio auto a breve termine, ma l’idea è di potenziare anche l’area carico e scarico merci e dotare il parking di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli”.

https://www.parcheggioaeroportolamezia.com/