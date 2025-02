AIWP: L’unica Associazione di categoria per la professione del Wedding Planner propone l’inserimento della figura nel codice del turismo

28 Febbraio 2025

– Un passo strategico per il riconoscimento del settore e la valorizzazione del Wedding Tourism in Italia

Roma, 28 febbraio 2025– L’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP) ha richiesto al Ministero del Turismo un’importante iniziativa per il riconoscimento ufficiale della professione del Wedding Planner all’interno del Codice del Turismo, con l’obiettivo di valorizzare e regolamentare un settore che rappresenta un asset strategico per l’economia italiana.

L’Italia, da sempre tra le mete più ambite per i matrimoni di lusso e le celebrazioni internazionali, può consolidare la propria leadership nel Wedding Tourism attraverso un sistema normativo che garantisca qualità, professionalità e tutela per clienti e operatori.

Un’opportunità per il settore e per l’economia turistica

L’inserimento del Wedding Planner nel Codice del Turismo porterebbe numerosi vantaggi, tra cui:

Riconoscimento istituzionale della professione, con la definizione di standard di qualità e requisiti formativi;

Accesso a finanziamenti e incentivi pubblici per lo sviluppo di eventi e iniziative nel settore del turismo matrimoniale;

Maggiori sinergie con enti del turismo, Regioni per la promozione del wedding tourism;

Tutela dei professionisti del settore, contrastando l’abusivismo e valorizzando chi opera con professionalità e certificazioni riconosciute (UNI 11954 e UNI 11955);

Posizionamento dell’Italia come destinazione d’eccellenza per i matrimoni internazionali, con strategie di marketing territoriale mirate.

“Il Wedding Tourism è un settore strategico per il turismo italiano, con un impatto economico significativo su ospitalità, ristorazione, servizi di lusso e artigianato locale. Tuttavia, manca ancora un quadro normativo che riconosca ufficialmente la figura del Wedding Planner, AIWP, da sempre punto di riferimento per la regolamentazione del settore, è stata artefice del percorso normativo che ha portato alla creazione della Prassi di Riferimento UNI/PdR 61 e successivamente alla pubblicazione delle norme tecniche UNI 11954 e UNI 11955, che definiscono le competenze, i requisiti e le modalità di certificazione per i professionisti del settore,

e ne valorizzi il ruolo all’interno della filiera turistica” – dichiara Clara Trama, Presidente di AIWP. – “L’inserimento nel Codice del Turismo rappresenterebbe un passo fondamentale per garantire qualità, professionalità e una crescita sostenibile del settore.”

Prossimi passi e coinvolgimento istituzionale

AIWP ha già richiesto un tavolo di confronto con istituzioni, enti del turismo e stakeholder del settore per definire le linee guida per l’inserimento del Wedding Planner nel Codice del Turismo.

Tra le azioni previste:

Elaborazione di un dossier tecnico con dati di mercato, best practice internazionali e proposte normative;

Coinvolgimento di Ministero del Turismo, Regioni e associazioni di categoria per supportare l’iniziativa;

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli operatori del settore attraverso eventi e campagne informative.

AIWP invita tutti i professionisti del settore, gli enti turistici e gli stakeholder a unirsi in questo percorso per il riconoscimento della professione del Wedding Planner come attore chiave nella valorizzazione del turismo matrimoniale in Italia.

Per maggiori informazioni e per aderire all’iniziativa: press@aiwp.it www.associazioneitalianaweddingplanner.it