Al Barbecue Lecce arriva il sushi di carne

Giugno 22, 2023

(Lecce, 22 giugno 2023) – Nella braceria salentina la cucina a base di carne è sperimentazione continua: oltre alle carni locali e ai tagli più alternativi come zebra e cammello, da oggi è possibile gustare anche sushi di carne

Lecce, 22 giugno 2023 – Chi l’ha detto che il sushi sia un piatto per i soli amanti di pesce? Al Barbecue Lecce, storica braceria salentina, la nuova proposta culinaria per turisti e locali, è il sushi di carne. Una nuova frontiera del gusto che nasce dall’esigenza di sperimentare innovative contaminazioni culinarie che mettano al centro la carne, in tutte le sue declinazioni.

“Il sushi, pur essendo il piatto giapponese più amato in Italia, nel 2017 dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco, soddisfa solo ed esclusivamente i palati amanti del pesce, meglio ancora se crudo. Da qui la necessità di proporre una ricetta sfiziosa e originale che rappresenti una valida alternativa per tutti coloro che pur non amando il pesce, non vogliono rinunciare ad assaggiare questa pietanza così in voga”, commenta il titolare di Barbecue Lecce, Francesco Perreca.

Col supporto di un esperto sushiman, nella braceria leccese è possibile ordinare roll burrata con carne di fassona, formaggio spalmabile, avocado, cipolla caramellata e salsa guacamole, roll mandorla con angus irlandese, mandorle, sale, pepe, avocado e formaggio spalmabile, o ancora roll vegetariano con melanzane, zucchine, carote, avocado e formaggio spalmabile, solo per citare alcune delle varianti di questa novità culinaria del Barbecue Lecce, servita come antipasto, aperitivo o secondo piatto.

“Barbecue Lecce è una braceria dove la carne regna sovrana. Lavorando in una città non solo altamente turistica, ma anche vissuta e amata da famiglie e da studenti universitari provenienti da ogni parte del mondo, è sempre stato prioritario per noi innovarci e fare ricerca, così da proporre tagli di carne sempre nuovi e di primissima scelta, perlopiù firmati Sashi Beef Lover. È per questo che affianco a carni locali, italiane ed internazionali, da Barbecue oggi lanciamo questa nuova proposta culinaria che contamina la cucina orientale con quella italiana”, prosegue il titolare che con uno staff di giovani, ha dato vita a questo locale nel lontano 2007.

Una macelleria con cucina, dove è possibile scegliere al momento quello che più si desidera, davanti ad un’apposita vetrina che espone tutti i tagli disponibili:

50 varianti di bombette pugliesi cotte rigorosamente alla brace, polpettoni, T-bone ma anche secondi in umido come pezzetti di cavallo, Gulash ed un’ampia varietà di crudi come i carpacci di cammello o tartare di fassona e chianina. Fra le carni più alternative: zebra, picanha argentina, renna siberiana, struzzo del sud Africa e molte altre.

Una fucina di idee in continua evoluzione, quella di Barbecue Lecce, ristorante simbolico per l’intero Salento, allegro e informale, che negli anni ha saputo distinguersi non solo per le pietanze di carni alla brace ma anche per una selezione di carni insolite provenienti da ogni parte dal mondo, che accontentano anche i più esigenti buongustai di carne.

CONTATTI: https://www.barbecuelecce.it/