Al FrizzCafè arrivano le degustazioni enogastronomiche al tramonto e fronte mare

Luglio 27, 2023

(Bari 27 luglio 2023) – L’iconico locale barese lancia “Don’t Stop Me Wine” la rassegna enogastronomica che propone masterclass sul vino nei suoi locali vista mare e in quelli in città

Come emerso dal sesto rapporto sul turismo enogastronomico italiano, la Puglia è la terza meta più ambita dai turisti che scelgono di trascorrere vacanze all’insegna del buon cibo e del buon vino. “L’interesse verso il mondo del vino è in forte crescita e riguarda turisti, locali, appassionati o semplicemente curiosi. È per questo che al FrizzCafè abbiamo ideato la rassegna enogastronomica DON’T STOP ME WINE, un ciclo di incontri itineranti in giro per i nostri locali dislocati fra Bari e provincia. Diversamente dalla classica degustazione in cantina o in masserie dell’entroterra, quella dello scorso 21 luglio è stata un’esperienza enogastronomica vista mare: gli ospiti, nella nostra location di Torre a Mare, davanti a un tramonto mozzafiato, hanno degustato bollicine Ferrari, scoprendo curiosità e dettagli della cantina grazie al supporto di sommelier FIS e del brand ambassador Ferrari, storica cantina con sede in Trentino Alto Adige che da oltre cento anni è un riferimento per il brindisi degli italiani”.

È così che commenta il titolare del FrizzCafè Giuseppe Lampugnani, che con le sue cinque sedi rispettivamente a Bari, Monopoli e Torre a Mare, in Puglia è ormai un locale iconico la cui varietà di proposte enogastronomiche è in continua evoluzione: “Con DON’T STOP ME WINE vogliamo lanciare delle wine tasting experience formative e divertenti, in cui accompagniamo i nostri ospiti in un vero e proprio viaggio alla scoperta del vino attraverso interessanti abbinamenti di sapori, così da permettere loro di bere con consapevolezza e conoscenza del prodotto. I prossimi appuntamenti si svolgeranno rispettivamente a Monopoli il 4 agosto e a Bari il 15 settembre e vedranno protagoniste prima l’azienda vitivinicola pugliese I Pástini e poi la storica cantina toscana Frescobaldi: tutti produttori selezionatissimi presenti nella nostra carta vini, con cui coltiviamo un rapporto diretto di reciproca fiducia. Un ciclo di incontri che rappresenta quindi un modo per diversificare la nostra proposta enogastronomica di bar e caffetteria in cui è possibile bere e mangiare di qualità e con consapevolezza.”

Se allora l’enogastronomia è ormai da diverso tempo un must per italiani e stranieri, le esperienze di degustazione vista mare come quelle proposte da FrizzCafè sono una vera chicca che valorizzerà ulteriormente l’estate pugliese.

CONTATTI:https://www.frizzcafe.it/

PARTECIPA ALL’EVENTO:https://www.eventbrite.it/o/frizzcafe-68251780373