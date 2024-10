Al Network X 2024, ZTE presenta il 5G FWA&MBB basato sull’intelligenza artificiale, rafforzando così la sua leadership globale

22 Ottobre 2024

PARIGI, 22 ottobre 2024 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha presentato al Network X 2024 una sbalorditiva gamma dei suoi prodotti esemplari FWA e MBB. Grazie alle soluzioni 5G basate sull’intelligenza artificiale, ZTE sta dettando nuovi standard nella fornitura di connettività ad alte prestazioni, consolidando la propria posizione di leadership. Durante l’evento, ZTE ha dimostrato come i suoi prodotti e servizi competitivi stiano ridefinendo l’esperienza degli utenti in tutto il mondo attraverso un design superiore, una qualità senza pari e una tecnologia innovativa.

ZTE G5 Ultra: il primo 5G FWA al mondo basato sull’intelligenza artificiale

Le soluzioni 5G basate sull’intelligenza artificiale di ZTE non puntano solo sulla velocità, ma anche su reti più intelligenti ed efficienti. A guidare la carica è lo ZTE G5 Ultra, il primo 5G Indoor FWA al mondo basato sull’intelligenza artificiale. Questa soluzione all’avanguardia offre un aumento del 20% dell’efficienza della larghezza di banda e una riduzione del 30% della congestione della rete, garantendo connessioni più affidabili e ad alte prestazioni anche negli ambienti più difficili.

Dotato di un’antenna ad altissimo guadagno da 13 dBi, ZTE G5 Ultra sfrutta l’ottimizzazione della larghezza di banda basata sull’intelligenza artificiale, la gestione QoS basata sull’intelligenza artificiale e la tecnologia di tracciamento del segnale basata sull’intelligenza artificiale, per offrire una connettività solida e senza interruzioni, posizionandosi così come prodotto rivoluzionario nel mercato. Grazie alla nuova tecnologia Wi-Fi 7 con una velocità di trasmissione dati di picco fino a 19 Gbps, gli utenti trarranno vantaggio da una maggiore affidabilità di rete, rendendo questa soluzione perfetta per attività che richiedono un’ampia larghezza di banda, come lo streaming HD e il lavoro da remoto.

Esperienze di rete senza pari all’esterno e all’interno

Nello stesso evento, ZTE ha presentato un FWA outdoor 5G-A a prova di futuro, ZTE G5F, progettato per fornire connettività ad altissima velocità con velocità di trasmissione dati di picco fino a 10 Gbps. Questo dispositivo di nuova generazione supporta l’aggregazione di portanti Sub6G e mmWave e la doppia connettività, consentendo agli utenti sia nelle aree urbane che in quelle rurali di godere di un’esperienza 5G di alto livello.

Inoltre, ZTE ha presentato il 5G Indoor FWA entry-level di quinta generazione ZTE G5TS, dotato di un chipset 5G ad alte prestazioni, tecnologia Wi-Fi 6 dual-band e 4 porte GE per connessioni cablate versatili. Questo dispositivo garantisce agli utenti velocità di rete costanti e ultraveloci sia per uso personale che aziendale, dimostrando l’impegno di ZTE nel superare i limiti della tecnologia 5G.

Mantenere la leadership globale con un impegno continuo per l’innovazione tecnologica

ZTE ha proposto il concetto strategico di “AI for All”, concentrandosi su cinque scenari chiave per i consumatori: sport e salute, intrattenimento audio e video, affari e viaggi, casa e istruzione e guida intelligente. Guardando al futuro, ZTE resta impegnata a guidare il futuro della connettività attraverso l’integrazione perfetta di intelligenza artificiale, 5G e tecnologie emergenti. Gli sforzi costanti dell’azienda in attività di ricerca e sviluppo sono focalizzati sulla fornitura di soluzioni di connettività di nuova generazione che non solo soddisfano le aspettative dei clienti, ma le superano. ZTE è all’avanguardia nella creazione di un mondo interconnesso basato sul concetto di “GIS”, integrato nella nuova gamma di prodotti FWA&MBB per potenziare la tecnologia 5G, ecologica, intelligente, sicura e aperta, garantendo che nessun ambito della società venga lasciato indietro nella rivoluzione digitale.

Da quasi due decenni ZTE è all’avanguardia nell’innovazione dell’internet mobile. Dall’inizio del suo percorso, nel 2005, l’azienda ha accumulato oltre 1.000 brevetti tecnici nei terminali Internet mobili e ha costantemente svolto un ruolo guida nella commercializzazione del 5G FWA. La leadership di mercato di ZTE non si limita solo all’innovazione, ma si estende anche a partnership e implementazioni globali. ZTE ha mantenuto la posizione di leader[1] nel mercato globale 5G FWA e MBB per tre anni consecutivi, registrando oltre 5 milioni di unità spedite. L’azienda ha stretto partnership con oltre 130 operatori in tutto il mondo, pari all’80% degli operatori 5G FWA globali. Queste collaborazioni fanno sì che i prodotti ZTE siano disponibili in diverse aree geografiche, soddisfacendo le esigenze specifiche di ogni mercato e contribuendo all’inclusione digitale.

Nota 1: Secondo l’ultimo rapporto di TSR, agenzia di consulenza professionale internazionale

