Al supermercato COOP di Zola Predosa al via la raccolta di bottiglie in plastica per rifare nuove bottiglie

19 Luglio 2024

(Adnkronos) –

Nello spazio antistante al negozio della Cooperativa in Via Delle Officine, 27, ubicato l’ecocompattatore Coripet per il bottle to bottle.

Soci e clienti possono contribuire al recupero della plastica per uso alimentare, ricevendo un incentivo.

Zola Predosa, 19 luglio 2024. Coop Alleanza 3.0 guarda al futuro e dà il via alla collaborazione con Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in PET dopo il loro utilizzo. L’iniziativa è in linea con il Piano di Sostenibilità della Cooperativa, e vuole coinvolgere direttamente i soci Coop, partendo da oggetti di uso quotidiano per la diffusione di comportamenti che sono tasselli fondamentali per un cambiamento virtuoso che parte da vicino.

Obbiettivo della collaborazione è ridurre la produzione di nuova plastica puntando sul Pet riciclato, idoneo a rifare nuove bottiglie. È il supermercato Coop di Zola Predosa in Via Delle Officine, 27, nello spazio antistante al negozio che ospita l’ecocompattatore Coripet protagonista del progetto di economia circolare “da bottiglia a bottiglia”: ossia ricavare Rpet da bottiglie usate per realizzarne di nuove.

A partire da oggi 19 luglio, grazie all’installazione dell’ecocompattatore Coripet, tutti i cittadini con l’ausilio dell’app Coripet (scaricabile da smartphones) potranno conferire le bottiglie in PET e ricevere punti.

Il meccanismo è semplice: basta accedere alla macchina, inserire le bottiglie (che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile) e ottenere in cambio punti Coripet per ricevere premi e vantaggi. Un ruolo importante nell’iniziativa è quello svolto dai soci di Coop Alleanza 3.0. Infatti, i soci possono abbinare al proprio profilo la propria carta socio Coop, così da poter convertire i punti Coripet in punti della raccolta Coop: ogni 100 bottiglie conferite, si può richiedere l’accredito di 100 punti Coop. L’ecocompattatore sarà in funzione esclusivamente negli orari di apertura del supermercato. Nella giornata odierna proprio sul tema del riciclo si è tenuto un laboratorio per i più piccoli organizzato da Open Group.

Per la Cooperativa, la scelta del supermercato di Zola Predosa come punto vendita “pilota” di questo servizio si sposa con la forte sensibilità ambientale riscontrata in questo territorio, sostenuta anche dalle politiche dell’amministrazione locale. All’inaugurazione del nuovo eco-compattatore è infatti intervenuto anche il sindaco di Zola Predosa, Davide Dall’Omo.

Per noi è motivo di orgoglio che Coop Alleanza 3.0 abbia scelto Zola Predosa per installare il suo primo ecocompattatore”, ha sottolineato il Primo Cittadino, “una conferma della storica collaborazione tra il nostro Comune e la Cooperativa e un riconoscimento dell’impegno sui temi ambientali e della sostenibilità che le mie Amministrazioni hanno sin qui messo in campo con un approccio a tutto tondo che punta al coinvolgimento e alla responsabilizzazione della cittadinanza, ma anche del mondo produttivo e del privato sociale, di cui la cooperazione è da sempre punta di diamante”.

“L’inaugurazione odierna” ha aggiunto l’Assessore Sergio Cardo “completa il percorso avviato dal mio predecessore Matteo Badiali, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra pubblico e privato. Il nostro è un territorio molto attento ai temi ambientali e questo ecocompattatore conferma la volontà della nuova Amministrazione di proseguire nel coinvolgere i cittadini e incentivare i comportamenti virtuosi. Siamo già al lavoro per cercare di migliorare la percentuale di raccolta differenziata e per ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti, modificando i comportamenti che producono più CO2 e hanno maggiore impatto sui cambiamenti climatici”.

Edy Gambetti, Vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 ha dichiarato “Con questo servizio vogliamo premiare i comportamenti virtuosi dei nostri clienti, e in particolare dei soci. Questo approccio corrisponde agli obiettivi del nostro nuovo Piano di sostenibilità, che punta proprio a creare un’alleanza con i consumatori, in favore dell’ambiente. Mettendo a disposizione servizi come questo, intendiamo stimolare e sostenere la responsabilità ambientale dei nostri soci, favorendo stili di consumo improntati all’economia circolare.”

Afferma Monica Pasquarelli, responsabile installazione ecocompattatori Coripet: “E’ semplice parlare di sostenibilità, ma non è da tutti poi scendere in campo, su base volontaria, come sta facendo Coop Alleanza 3.0. Questa prima installazione non solo da concretezza al suo storico impegno verso l’ambiente, ma contribuirà a dare un prezioso contributo al sistema Italia in vista degli imminenti obiettivi, ossia entro il 2025 i territori dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in Pet post consumo e il 90% nel 2030. Contestualmente – prosegue Pasquarelli – chi utilizza questi contenitori per vendere i propri prodotti avrà l’obbligo di produrli con almeno il 25% di PET riciclato entro il 2025 e il 30% nel 2030”.

Il ruolo di Coripet è quanto mai attuale, perché la Direttiva SUP (Single Use Plastic), entrata in vigore lo scorso 14 gennaio 2022, oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, disciplina proprio il fine vita delle bottigliette in PET e, per la prima volta, vengono indicati sia gli obiettivi di raccolta, che di utilizzo dell’RPET nella produzione di nuove bottiglie. La normativa SUP, dunque, riconosce sia la riciclabilità delle bottiglie PET, sia la presenza di una intera filiera industriale già pronta ad avviarne al riciclo grandi quantità.

Per informazioni:

Ufficio stampa Coripet – Adnkronos Comunicazione

Fabio Valli – fabio.valli@adnkronos.com

Ufficio stampa Coop Alleanza 3.0 ufficio.stampa@alleanza3-0.coop.it

Vittorio Morisco 335 1226703

Francesco Reggiani 328 1662569