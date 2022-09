Al via il “Türkiye Cultural Route Festivals”: itinerari ed eventi artistico-culturali per tutto il Paese

Settembre 13, 2022

(Adnkronos) – Organizzata dal Ministero della Cultura e del Turismo, la kermesse farà tappa in cinque diverse città. Gli eventi si terranno a Istanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır e Konya tra il 16 settembre e il 23 ottobre

Roma, 13 settembre 2022. Organizzato per la prima volta lo scorso anno con il nome di Beyoğlu Culturem Route Festival e ampliato quest’anno con Ankara Culture Route, il Türkiye Culture Route Festival offrirà questa volta un’esperienza culturale e artistica unica con eventi più inclusivi e diffusi in cinque province. I festival si terranno dal 16 settembre al 23 ottobre a Istanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır e Konya. Complessivamente, le manifestazioni coinvolgeranno quasi 15.000 artisti e includeranno più di 3.000 eventi che spaziano dalle arti al cinema, dalla letteratura alla danza, dalla musica alle arti digitali, adatti ai gusti e agli interessi di tutti.

“L’obiettivo dei Türkiye Culture Route Festivals è portare il patrimonio culturale del nostro Paese alla ribalta mondiale e rendere la cultura e l’arte accessibili a tutti. Proseguiremo l’iniziativa promossa l’anno scorso con Beyoğlu Cultural Route, sviluppando percorsi culturali in altre città e coinvolgendo un pubblico più vasto” ha dichiarato Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia.

Più di 100 eventi a Çanakkale

Il Festival della via Culturale di Troia, che si terrà a Çanakkale dal 16 al 25 settembre, riunirà più di 100 eventi tra mostre, concerti, conferenze e workshop. Più di 1000 artisti parteciperanno agli eventi organizzati in oltre 40 sedi.

L’entusiasmo del festival continuerà per 23 giorni a Istanbul e Ankara.

I Festival Beyoğlu e Ankara Culture Route si terranno contemporaneamente dall’1 al 23 ottobre. Più di 6.000 artisti in 46 luoghi diversi incontreranno gli amanti dell’arte in più di 1.000 eventi al Beyoğlu Culture Route Festival. Una ricca offerta culturale e artistica caratterizzerà anche il Beyoğlu Culture Route Festival di Ankara, dove si svolgeranno più di 500 eventi con la partecipazione di quasi 5000 artisti in 70 luoghi diversi su un itinerario di 5,7 chilometri nel quartiere Ulus di Ankara.

500 eventi a Diyarbakır

Più di 2000 artisti e 500 eventi porteranno la ricchezza culturale e artistica della Turchia nel mondo da Diyarbakır al Sur Cultural Route Festival, che si svolgerà dall’8 al 16 ottobre.

Il punto d’incontro della musica mistica nel mondo

Anche il 19° Festival Internazionale di Musica Mistica di Konya, inserito tra i festival della Türkiye Culture Route, porterà gli amanti dell’arte in mondi diversi. Musicisti provenienti da Turchia, Spagna, Egitto, Azerbaigian, Germania, Uzbekistan, India e Iran si esibiranno al festival, che si terrà dal 22 al 30 settembre nell’ambito dell’815° anniversario della nascita di Mevlana Celaleddin Rumi.

