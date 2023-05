Al via la 13ª edizione della Fiera internazionale di pneumatici e accessori per auto della Cina (Guangrao)

Maggio 18, 2023

DONGYING, Cina, 18 maggio 2023 /PRNewswire/– “Mettere insieme i punti di forza della catena industriale per costruire un nuovo modello di sviluppo”. La mattina del 15 maggio, ha avuto inizio il 13° China (Guangrao) International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition presso il Guangrao International Expo Center di Dongying city, nella provincia di Shandong, come dichiarato dall’ufficio stampa del Governo Popolare della Contea di Guangrao.

L’esposizione di quest’anno si basa principalmente sulla gomma e alle industrie produttrici e utilizzatrici, rappresentando appieno i nuovi prodotti, tecnologie e servizi dello pneumatico in gomma e di ogni settore rilevante. L’area espositiva è di 48.000 metri quadrati, con la partecipazione di più di 750 imprese, il che rappresenta una nuova vetta storica insieme alle 50 aziende dei 75 principali produttori mondiali di pneumatici come Goodyear, Continental e Dunlop, nonché aziende che compaiono nella classifica di Fortune 500. Il tasso d’iscrizione all’esposizione è superiore al 70% delle rinomate aziende del settore, con oltre 800 aziende che hanno deciso di partecipare all’evento online. Stando alle statistiche preliminari, quest’anno l’esposizione è riuscita ad attrarre oltre 800 commercianti stranieri, 20.000 persone tra il pubblico specializzato, tra cui sette importanti delegazioni estere di operatori di viaggio. Guangrao County ha si è occupata di portare avanti per cinque anni consecutivi una “Azione di Promozione all’Estero di Tire Brands Cinesi” con risultati eccellenti.

Grazie alla convergenza creata dall’esposizione, Guangrao County ha attivamente fatto un balzo in avanti nel clustering della catena industriale degli pneumatici in gomma. L’ecosistema della catena industriale è diventato sempre più completo, il che ha portato alla formazione di una catena industriale completa, incentrata sul pneumatico in gomma con integrazione di cavi completamente in acciaio, nerofumo, ruote per veicoli, cuscinetti e dischi dei freni. La capacità produttiva globale di pneumatici radiali della contea ha raggiunto 176 milioni di pneumatici, pari alla metà di quella della provincia di Shandong e a 1/4 di quella nazionale, con 7 marchi famosi cinesi, 17 marchi famosi provenienti da Shandong, oltre 200 prodotti certificati all’estero e 364 marchi registrati a Madrid. L’industria degli pneumatici in gomma della contea di Guangrao è riuscita a inserirsi sistematicamente nei cluster “Wild Goose Array” delle “Dieci industrie più forti” della provincia di Shandong, nei Cluster Industriali Caratteristici della provincia di Shandong, ed è stata indicata dal Ministero del Commercio come base dimostrativa per la trasformazione e l’aggiornamento del commercio estero.

