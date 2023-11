Al via la mostra “2023 Charming China-Cultural Exhibition from Guangdong” a Roma

Novembre 20, 2023

CANTON, Cina, 20 novembre 2023/PRNewswire/ – Secondo quanto riportato da GDToday,

nel pomeriggio del 16 novembre (ora locale) si è tenuto a Roma un evento di scambio culturale tra la capitale della provincia del Guangdong, Canton, e l’Italia.

Si tratta della prima attività della mostra “2023 Charming China-Cultural Exhibition from Guangdong”, che prevede scambi culturali tra la provincia del Guangdong e altri Paesi.

Un totale di 11 relatori provenienti dalla Cina e dall’Italia hanno condiviso i loro punti di vista e le loro impressioni sugli scambi in diversi settori tra i due Paesi.

“Il GAC Group è uno dei maggiori produttori automobilistici della Cina. GAC Milano si occupa della progettazione di veicoli a marchio interno cinese e svolge un ruolo fondamentale nella rete di progettazione globale”, ha dichiarato Edouard Suzeau, designer di automobili del GAC R&D Center Europe, parlando della produzione intelligente cinese.

Suzeau, figlio di genitori provenienti da Paesi diversi, ha trascorso l’infanzia in Cina e ha conseguito la laurea in design automobilistico in Francia. Lavora per il GAC di Milano come designer, realizzando così il suo sogno.

“La mia famiglia è stata orgogliosa di me quando ha saputo che ero entrato nel gruppo GAC”, ha aggiunto.

Attualmente, le auto del gruppo GAC vengono esportate in Medio Oriente, Africa, Sud-Est asiatico e in altri 31 Paesi e regioni. “Non importa se in Cina, in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo, i marchi automobilistici cinesi sono in grado di offrire all’uomo una modalità di viaggio migliore”, ha sottolineato.

Gennaro Schlitzer, direttore di QUEEN’s SRL, ha dichiarato che l’industria di produzione di pianoforti cinese è straordinaria. Ha affermato che il suono, le prestazioni e il design dei pianoforti Pearl River prodotti a Canton sono di qualità elevatissima e belli come il fiume delle Perle.

Durante l’evento sono stati organizzati diversi spettacoli per sorprendere il pubblico, come esibizioni di pianoforte e uno spettacolo acrobatico che unisce la danza classica e le acrobazie cinesi, combinando la tradizione con la modernità, evidenziando l’unicità della cultura di Lingnan e presentando al mondo una città di Canton inclusiva, aperta e innovativa.

Angelo Tabaro, ex assessore alla cultura della Regione Veneto, ha affermato che Canton è una città inclusiva, oltre a essere un polo commerciale in Cina, paragonabile a Venezia. A questo proposito, ha auspicato che i due Paesi costruiscano un solido ponte per migliorare la comunicazione e gli scambi interpersonali.

La mostra “2023 Charming China-Cultural Exhibition from Guangdong” si sta svolgendo in Italia e si terrà anche in Egitto e Malesia, con concerti di musica tradizionale del Guandong, mostre d’arte, mostre fotografiche e altro ancora.

L’evento mira a promuovere gli scambi culturali e la conoscenza reciproca tra la Cina e i Paesi di Europa, Africa e Asia, mostrando al mondo il profondo patrimonio culturale della civiltà cinese e il fascino della cultura di Lingnan.

