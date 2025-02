Alberto Tomba, Deborah Compagnoni, Federica Brignone e altri campioni degli sport invernali protagonisti della nuova campagna digital di Caffè Borbone

27 Febbraio 2025

– Storie di resilienza nel mondo dello sport: la pausa caffè diventa così un momento di ispirazione e confronto tra leggende senza tempo e giovani atleti che, attraverso il racconto della loro quotidianità, danno voce agli eroi di tutti i giorni.

Napoli, 27 febbraio 2025 – Sette atleti e giovani talenti, ognuno a rappresentare la propria disciplina, e due leggende life coach d’eccezione ad accompagnarli verso l’importante stagione agonistica 2026, quando si troveranno ad affrontare uno tra i più importanti momenti della loro carriera sportiva. Questa è la nuova campagna digital che Caffè Borbone dedica al mondo dello sport invernale e a tutte quelle sfide quotidiane che possono mettere alla prova fisico e mente di professionisti di qualsiasi età ma che, allo stesso tempo, regalano successi e soddisfazioni indimenticabili.

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, icone dello sci italiano, sono gli spiriti guida di un team composto da Robert Antonioli, campione di sci alpinismo, Renè De Silvestro, campione di sci paralimpico, Arianna Fontana, campionessa di short track, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, coppia di campioni di pattinaggio artistico su ghiaccio, Lisa Vittozzi, campionessa di Biathlon.

Protagonista insieme a queste giovani promesse anche Federica Brignone, la campionessa italiana di sci alpino più vincente di sempre con tre medaglie Olimpiche e cinque medaglie Mondiali, una Coppa del Mondo Generale e tre di Specialità. Già dallo scorso anno Federica Brignone è brand ambassador di Caffè Borbone, con cui condivide anche il proprio impegno per la sostenibilità e la tutela ambientale.

Seduti davanti a un caffè, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni condividono con i giovani colleghi i segreti di una carriera leggendaria, orientandoli su come affrontare imprevisti durante l’allenamento e in gara, mantenere alta la motivazione pensando alla conquista di una nuova medaglia, anche dopo una sconfitta, e imparare a sfidare i propri limiti con consapevolezza.

Un momento prezioso che, come ogni pausa caffè, offre la giusta carica di energia ed entusiasmo sia ai campioni già affermati, sia agli eroi di tutti i giorni che si impegnano quotidianamente a raggiungere nuovi traguardi e a superare sfide continue.

“Quando le leggende incontrano i giovani, nascono storie di successo che ispirano il mondo. Per questo sarà davvero avvincente accompagnare il team di Caffè Borbone in questa impresa”, afferma Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone. “La campagna racconta tanti percorsi, la storia di grandi campioni come Deborah Compagnoni e Alberto Tomba, il presente di chi è all’apice della propria carriera come Federica Brignone e Arianna Fontana e il futuro di altri giovani atleti che sono all’inizio della loro crescita professionale, ma stanno già facendo parlare di sé. È un invito per tutti a sognare, crescere e sfidarsi ogni giorno, ricordando che gli eroi non sono solo quelli che conquistano le vette, ma anche coloro che affrontano la vita con semplicità e autenticità, coraggio e passione. Quelli che noi amiamo chiamare eroi di tutti i giorni, a cui dedichiamo il nostro caffè”.

Proprio attraverso la condivisione di aneddoti legati alla vita quotidiana, la campagna digital di Caffè Borbone racconta storie di resilienza nel mondo dello sport, spesso percepito come un universo fatto di successi e vittorie, in realtà caratterizzato soprattutto dalla tenacia e dalla capacità di fronteggiare difficoltà, pressioni e aspettative.

“Sono contento di far parte di questa campagna, che mi ha dato l’opportunità di tornare indietro nel tempo e di rivivere i miei esordi, l’adrenalina per i primi slalom e tutte le grandi gare vinte successivamente”, commenta Alberto Tomba, uno dei più grandi atleti della storia dello sport italiano che nel corso della sua carriera ha vinto cinque medaglie Olimpiche, quattro medaglie Mondiali, una Coppa del Mondo Generale e otto di Specialità. “Ma mi ha permesso di ricordare e condividere con i ragazzi anche i momenti di stanchezza, quelli in cui temi di non farcela, che sono fondamentali perché è proprio da questi che impari a diventare ancora più forte”.

“Ho apprezzato fin da subito il progetto e la campagna di Caffè Borbone perché permette ai giovani atleti ma anche ai campioni all’apice di raccontarsi e di raccontare come affronteranno i prossimi mesi, cruciali anche per la preparazione alla stagione di competizioni che li attenderà nel 2026”, prosegue Deborah Compagnoni, unica campionessa di sci ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni olimpiche.“Ho il privilegio di mettere a loro disposizione la mia lunga esperienza fatta di vittorie ma anche di sconfitte e infortuni e mi auguro di poter trasmettere loro che il vero talento non è solo conquistare un posto in classifica, ma soprattutto trovare una direzione nella vita che ci renda felici”.

L’obiettivo della campagna non è, quindi, mostrare gli atleti nella loro performance perfetta, ma il dietro le quinte.

“Tutti guardano la foto sul podio ma è importante ricordare che non c’è vittoria o medaglia che non sia risultato di duro lavoro, sacrificio e dedizione, e poter raccontare con autenticità i momenti di vita quotidiana che ci portano al successo. È una bella opportunità”, aggiunge Federica Brignone. “Sono grata a tutte le persone che mi sostengono e che con il loro lavoro contribuiscono ogni giorno alla mia crescita professionale e sono felice che questa campagna non si focalizzi tanto sul successo, quanto sul percorso che facciamo per arrivarci”.

La campagna è on air sui principali canali social di Caffè Borbone – Instagram, Facebook e YouTube – e sarà in pianificazione digital per tutta la stagione fino al mese di ottobre con video hero dedicati a ogni atleta, video talk e scatti di coffee moment.

Informazioni su Caffè Borbone

Nata a Napoli nel 1999 come piccola torrefazione legata alla tradizione del caffè napoletano, Caffè Borbone è diventata in pochi anni uno dei principali produttori di caffè monoporzionato in cialde e capsule. Rappresenta un caso di crescita esemplare, grazie anche al costante investimento in Ricerca & Sviluppo che ha portato alla realizzazione di prodotti innovativi e di qualità che, gradualmente, hanno conquistato i consumatori sempre più attenti all’ambiente. È stata, infatti, la prima azienda in Italia a proporre la cialda compostabile che, smaltita nell’umido, può essere utilizzata per la produzione di compost, con involucro riciclabile nella raccolta della carta. Successivamente, ha lanciato la capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro. Dal 2018 Caffè Borbone è controllata da Italmobiliare Investment Holding, che ha acquisito il 60% della società, mentre il restante 40% rimane al fondatore Massimo Renda.

