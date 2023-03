ALCEDIAG e SYNLAB collaborano a livello europeo per combattere il ritardo diagnostico del disturbo bipolare con il test EDIT-B™

Marzo 27, 2023

EDIT-B™: una risposta biologica affidabile, convalidata e rapida per ridurre il ritardo diagnostico e rispondere a un’esigenza medica finora rimasta insoddisfatta.

ALCEDIAG e SYNLAB rendono disponibile agli operatori sanitari specializzati e ai loro pazienti in tutta Europa EDIT-B™, basato sull’editing dell’RNA e sull’AI.

Convalidato da due studi clinici[3] su coorti indipendenti e con marcatura CE-IVD[4], il test EDIT-B™ offre ottimi risultati con sensibilità e specificità superiori all’80%. L’obiettivo è aiutare i medici a formulare una diagnosi più rapida, riducendo il ritardo diagnostico a pochi giorni; di conseguenza l’assistenza al paziente viene sensibilmente migliorata e la sua gestione ottimizzata.

“Quando il cervello presenta una disfunzione, invia segnali esattamente come farebbe, ad esempio, un fegato ammalato. Questi segnali, o biomarcatori, possono essere rilevati da un esame del sangue, basato sull’editing dell’RNA, che consente una diagnosi più rapida. L’introduzione della biologia nella psichiatria è una vera e propria rivoluzione”, commenta la Dott.ssa Dinah Weissmann, cofondatrice e Direttrice Scientifica di ALCEDIAG.

“Siamo davvero orgogliosi di far parte del progetto EDIT-B, che fornirà una risposta ai tanti pazienti che si ritrovano ad affrontare un percorso estremamente difficile prima di ottenere una diagnosi. La disponibilità di questo test rappresenterà davvero una svolta in ambito psichiatrico”, afferma Giovanni Gianolli, CEO di SYNLAB Italia.

EDIT-B™ integra le scale di valutazione disponibili. Tecnicamente, il test misura l’editing dell’RNA di alcuni marcatori specifici presenti nel sangue. ALCEDIAG, che ha curato il suo sviluppo e ne ha garantito la conformità normativa, si avvale di una tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS) all’avanguardia, abbinata ad algoritmi proprietari che utilizzano l’intelligenza artificiale (AI).

EDIT-B™ è ora disponibile in Italia. Presto lo sarà anche in Francia e Svizzera, nel 2023, e in seguito in altri Paesi (SYNLAB è presente in 26 stati europei).

ALCEDIAG

ALCEDIAG è un’azienda di diagnostica innovativa, focalizzata sulla salute mentale, che si avvale della biologia molecolare avanzata e dell’intelligenza artificiale per scoprire e convalidare a livello clinico l’uso di nuovi biomarcatori proprietari basati sull’editing dell’RNA. ALCEDIAG è una filiale di ALCEN, gruppo industriale francese fortemente orientato all’innovazione, con l’obiettivo di affrontare le sfide della nostra società.

SYNLAB

SYNLAB si impegna ogni giorno per mettere al centro le persone e la loro salute, attraverso un orientamento responsabile, affidabile e innovativo , e ha introdotto in Italia un nuovo approccio “integrato” alla prevenzione medica e all’assistenza sanitaria secondo i più alti standard qualitativi europei. Il suo obiettivo è fornire ai propri clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili.

