Alessandro Guidi, Tecnocasa Niguarda (MI): “Vendere casa oggi? Servono competenza e una strategia mirata”

10 Marzo 2025

– Il quartiere di Niguarda si conferma tra le zone più richieste di Milano, grazie a un mix tra sviluppo e tradizione. Ma vendere un immobile oggi è sempre più complesso: ecco i consigli di Alessandro Guidi, grande conoscitore del territorio e del mercato immobiliare, con oltre 40 anni di esperienza.

Milano, 10 marzo 2025. Negli ultimi anni, Milano ha vissuto una costante evoluzione, con quartieri sempre più serviti e collegamenti efficienti. Tra le zone più apprezzate c’è Niguarda, che ha saputo coniugare sviluppo e tradizione, attirando un numero crescente di acquirenti.

«Niguarda sta vivendo una crescita significativa sul fronte immobiliare», spiega Alessandro Guidi, Affiliato Tecnocasa, Agenzia Niguarda, da oltre 40 anni punto di riferimento per il mercato locale.

«Negli anni, la zona è stata riqualificata senza perdere la propria identità. La vicinanza all’Ospedale di Niguarda e all’Università Bicocca mantiene alta la domanda, mentre il Parco Nord è un valore aggiunto per chi cerca spazi verdi e servizi per le famiglie. Inoltre, è rimasto un quartiere a misura d’uomo, accogliente, con un forte senso di comunità».

Acquistare casa in questa zona è un’ottima opportunità, ma vendere oggi può essere complesso.«Tra normative stringenti e pratiche burocratiche, il rischio di errori è alto. Per questo, evitare il fai da te e affidarsi a un professionista è essenziale», sottolinea Guidi.

Uno degli inciampi più frequenti è sovrastimare il valore dell’immobile.

«Un prezzo fuori mercato allunga i tempi di vendita e spinge gli acquirenti a formulare offerte al ribasso. Noi, ad esempio, per evitarlo, offriamo valutazioni certificate per garantire una stima realistica. Un altro aspetto critico è la verifica della documentazione: anomalie urbanistiche o catastali possono emergere solo a ridosso del rogito, causando ritardi o il blocco della vendita. Un’agenzia esperta previene questi problemi fin dall’inizio».

Anche la solvibilità dell’acquirente è un aspetto da non sottovalutare: «Subordinare la vendita all’ottenimento di un mutuo senza verificare le credenziali finanziarie del compratore può far perdere mesi preziosi e far saltare la trattativa. Nel nostro caso, effettuiamo controlli preventivi per garantire trattative più rapide e sicure».

In questo scenario, scegliere il giusto professionista e affidarsi a un’agenzia qualificata è il primo passo per gestire la compravendita in modo sicuro, valorizzare al meglio l’immobile ed evitare ostacoli che potrebbero rallentare o compromettere l’operazione.

«Un agente abilitato e iscritto all’albo è una garanzia imprescindibile – illustra Guidi -. Importante anche la visibilità dell’agenzia, che assicura un’ampia esposizione degli immobili sui principali portali on-line. La conoscenza del territorio è un altro fattore chiave per valutare correttamente un immobile, è essenziale conoscere ogni dettaglio del quartiere: dalla tipologia degli edifici alla vivibilità della zona. A volte, persino all’interno della stessa via possono esserci differenze significative e solo chi opera sul posto può valutarle al meglio».

L’esperienza, infine, fa la differenza: «Essere presenti da anni significa aver costruito credibilità e competenza – conclude Guidi -. La nostra agenzia opera a Niguarda da oltre 40 anni, con migliaia di compravendite gestite e un team di professionisti qualificati. Ogni membro è formato per offrire un servizio di qualità, perché vendere casa non è solo una questione tecnica, ma un passo che incide sui progetti di vita delle persone».

