Alessandro Mazzi (Fincosit): “Infrastrutture sostenibili per riqualificazione ambientale”

19 Febbraio 2025

– Con una visione orientata al futuro, Fincosit trasforma infrastrutture portuali in modelli di innovazione, promuovendo un approccio integrato tra sviluppo economico e rispetto ambientale Testo:

Genova, 19 febbraio 2025.Il settore delle costruzioni rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita economica e sociale del Paese, oltre che un elemento centrale per affrontare le sfide del futuro. Grazie a una visione sempre più orientata all’innovazione e alla tutela dell’ambiente, le imprese del comparto stanno ridefinendo il loro ruolo, contribuendo ad innescare processi virtuosi di innovazione che non si limita all’aggiornamento delle infrastrutture, ma investe nel miglioramento della qualità della vita nelle città.

In questo contesto, Fincosit, storica azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, si distingue per il suo impegno nella realizzazione di opere, confermandosi un esempio di come il settore possa integrare innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente.

“L’approccio è quello di andare oltre la semplice realizzazione di infrastrutture – afferma Mazzi in una recente intervista – attraverso la creazione di una rete di relazioni tra territorio, economia locale e ambiente, che punti su soluzioni innovative che garantiscano una crescita equilibrata e inclusiva.”

La missione di Fincosit è di creare valore per le comunità attraverso le grandi costruzioni, rigenerando spazi e integrandoli in un contesto urbano moderno e sostenibile.

Progetti come il terminal crociere della Spezia dimostrano come l’azienda sia in grado di combinare efficienza ingegneristica e sensibilità ambientale.

Queste opere non solo migliorano l’accessibilità e la capacità logistica dei porti, ma si inseriscono in una visione di sviluppo che guarda al futuro, integrando innovazione e tutela ambientale.

Fincosit, con oltre 120 anni di esperienza nel settore delle infrastrutture marittime, rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano, con un approccio ingegneristico che coniuga tradizione e avanguardia tecnologica. La lunga storia dell’azienda testimonia la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del settore, anticipando le esigenze del mercato e adottando soluzioni in grado di rispondere alle nuove sfide ambientali e operative.

“L’esperienza accumulata in oltre un secolo di attività ha permesso a Fincosit di affinare tecniche costruttive all’avanguardia, mantenendo sempre un’attenzione particolare alla sostenibilità”, spiega Alessandro Mazzi. “Oggi – continua – “l’innovazione è il cuore pulsante del nostro lavoro, non solo in termini di efficienza strutturale, ma anche per garantire un’interazione equilibrata con il territorio e l’ecosistema marino.”

L’impegno di Fincosit si traduce nell’adozione di tecnologie che minimizzano l’impatto ambientale delle grandi opere, rendendo la costruzione di infrastrutture marittime un processo sempre più sostenibile. La capacità dell’azienda di evolversi, pur mantenendo salda la propria tradizione, rappresenta un modello per l’intero settore, ponendola tra le realtà più solide e innovative nel campo delle costruzioni marittime.

Per Alessandro Mazzi: “uno degli aspetti più innovativi delle attività di Fincosit riguarda l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale dei cantieri. Tra queste spicca il sistema Bubble Screen, adottato in diversi progetti marittimi, come il terminal crociere della Spezia. Questa tecnologia crea una barriera di bolle capace di contenere la torbidità dell’acqua e isolare l’inquinamento acustico durante le operazioni subacquee.”

Il sistema, progettato per proteggere l’ecosistema marino, riduce significativamente la dispersione di sedimenti durante i lavori di dragaggio, salvaguardando la flora e la fauna locale.

“Tecnologie come il Bubble Screen – conclude Mazzi – ci permettono di operare in armonia con l’ambiente, proteggendo le risorse naturali e garantendo al tempo stesso efficienza nei lavori”. Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale diretto, ma contribuisce anche a migliorare la reputazione del settore edile, spesso percepito come invasivo e poco attento agli equilibri ecologici.

Grazie a queste innovazioni, Fincosit sta ridefinendo i parametri della sostenibilità nel settore delle infrastrutture, dimostrando come la tecnologia possa essere una leva strategica per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della gestione responsabile delle risorse naturali.

Contatti: https://www.fincosit.it/fincosit/contact-us/