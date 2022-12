Alessio Rossi, Automazioni Immobiliari: il Bestseller su come vendere un immobile con Whatsapp

Dicembre 16, 2022

(Adnkronos) – Milano,16.12.2022 –Ogni agente immobiliare sa bene che vendere casa è un’operazione lunga e complessa che inevitabilmente porta via molto del proprio tempo. Quello che tuttavia molti non sanno è che Whatsapp consente di automatizzare l’intero processo di compravendita anche partendo da zero.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un metodo, tanto semplice quanto pratico, per gestire e vendere un immobile grazie alla tecnologia, esce oggi il libro di Alessio Rossi “AUTOMAZIONI IMMOBILIARI. Come Vendere Casa Con Whatsapp”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per impostare con la massima attenzione la messa in vendita dell’immobile, dando modo alla tecnologia di snellire – grazie all’automazione – tutte le varie procedure a seguire.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica in grado di illustrare al lettore come, attraverso due semplicissimi strumenti di uso comune, uno smartphone e la celebre applicazione di messaggistica Whatsapp, sia possibile effettuare una compravendita immobiliare” afferma Alessio Rossi, autore del libro.“Usare la tecnologia per ottimizzare l’intero processo di compravendita, minimizzando tempo e costi con piena soddisfazione di tutte le parti coinvolte, tanto dell’agente quanto del cliente finale, è possibile. Tutto sta nel sapere come fare”.

Secondo l’autore,il tempo è uno dei principali “nemici” dell’agente immobiliare. Ecco che usare la tecnologia a proprio vantaggio non solo risulta vantaggioso in quanto permette di ridurre drasticamente le perdite di tempo, ma allo stesso tempo risulta anche profittevole, in quanto permette di velocizzare le procedure di compravendita, con immediato beneficio per tutte le figure coinvolte.

“È pensando alla categoria degli agenti immobiliari che l’autore ha pensato bene di scrivere questo suo secondo libro. Dopotutto, chi meglio di un agente immobiliare può conoscere le dinamiche che ruotano attorno a questo mondo tanto impegnativo quanto competitivo?” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il punto forte di questa pubblicazione è che, grazie alla sua esperienza, l’autore è riuscito a trovare il modo di usare Whatsapp anche in ottica business. Una scoperta questa di cui tutti potranno beneficiare grazie a questa pubblicazione editoriale”.

“Con l’aiuto di Giacomo Bruno ho lanciato nel dicembre 2020 il mio primo libro, diventato Bestseller su Amazon sin dal primo giorno di pubblicazione” conclude l’autore. “Nel corso del tempo, con BrunoEditore si è consolidato un rapporto di stima reciproca che mi ha portato ad affidarmi nuovamente al loro team per la stesura del mio secondo libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://bit.ly/3P8V9e7

Alessio Rossi, nato a Bologna nel 1982. È un agente immobiliare che, grazie alla sua passione e ai suoi continui studi in questo settore, ha sviluppato una nuova strategia di gestione della vendita tale da permettergli di ridurre drasticamente le perdite di tempo, pur mantenendo allo stesso tempo un’elevata qualità del servizio. Ama viaggiare, rilassarsi nella sua seconda casa “Ibiza” (fonte inesauribile di idee) e alimentarsi continuamente fissandosi nuovi ambiziosi obiettivi. Grandissimo osservatore dei mercati in generale, adora analizzare anche altri settori con l’obiettivo di trovare meccanismi sempre nuovi da utilizzare anche nel settore immobiliare. Divoratore di autobiografie, non è un grosso amante della teoria e preferisce sempre e comunque la pratica. È sostenitore convinto della legge causa-effetto: se c’è qualcosa dentro di te che puoi cambiare, la cambi. Email:arossi@remax.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it