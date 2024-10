Alfa Immobiliare, Massimetti e Pelikh: “La trasformazione urbanistica di Olbia spinge il mercato delle abitazioni”

14 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Investimenti comunali e qualità della vita fanno aumentare la domanda e i prezzi immobiliari nella città sarda

Olbia, 14 ottobre 2024.Nell’ultimo decennio la città di Olbia, nel nord-est della Sardegna, ha registrato una crescita demografica significativa. Prendendo in considerazione il quadriennio 2018-2022, la popolazione è aumentata di circa 1000 abitanti ogni anno. Un trend positivo, in controtendenza rispetto ad altre città italiane, legato a una serie di investimenti realizzati dalle autorità locali, progetti che hanno offerto nuove opportunità alla città e ai suoi abitanti. “Molti dei lavori già conclusi portati avanti dall’amministrazione comunale hanno letteralmente trasformato la città”, ricorda Natalia Pelikh che, insieme a Marcello Massimetti, è titolare Alfa Immobiliare, agenzia affiliata al gruppo Toscano. “Olbia ha visto un profondo rinnovamento, ancora in evoluzione, a partire dal lungomare, diventando una meta sempre più turistica e attraente a livello nazionale. Con tre ospedali, un porto, un aeroporto e numerose opportunità lavorative — continua Pelikh — la città offre una qualità della vita molto alta, che ha portato a un aumento della domanda di abitazioni e dei relativi prezzi di vendita”. La crescita della popolazione, passata da 57 mila a oltre 61 mila residenti in cinque anni, ha avuto un forte impatto sul mercato immobiliare locale. “L’aumento dei prezzi riguarda soprattutto immobili di piccole dimensioni, come bilocali e trilocali”, spiega Pelikh. “Anche i costi elevati dei materiali da costruzione e la specificità di essere un’isola sono elementi da considerare quando si ragiona sui prezzi delle case in Sardegna”. Il mercato immobiliare olbiese si presenta come contesto estremamente dinamico, che richiede attenzione sia da parte dei compratori che dei venditori. “Negli ultimi anni, il mercato è diventato molto più volatile”, osserva Marcello Massimetti. “Mentre in passato i valori degli immobili crescevano gradualmente, oggi assistiamo a incrementi anche del 40% nell’arco di pochi anni”. Ecco perché il ruolo degli agenti immobiliari diventa cruciale, sia per le compravendite che per gli affitti. “L’esperienza è fondamentale per un agente immobiliare. È sempre meglio affidarsi a chi conosce bene il territorio e vi opera da un minimo di 5 anni”, sottolinea Massimetti. “Un agente con una esperienza a 360 gradi nel mercato immobiliare locale, può offrire una valutazione oggettiva e reale degli immobili, in linea con i valori di mercato, e fare la differenza in fase di trattativa”. I profondi cambiamenti urbanistici, sociali e infrastrutturali vissuti da Olbia hanno modificato profondamente il mercato immobiliare, rendendo la città sarda una scelta sempre più ambita per chi desidera acquistare casa.

