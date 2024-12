Alfa Sistemi annuncia fatturato di gruppo che sale a 17 milioni di euro, 183 addetti con una eta’ media di 36 anni

19 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Udine 19 dicembre 2024 – Il Gruppo Alfa Sistemi ha snocciolato i dati di un 2024 che ha portato all’azienda tecnologica friulana risultati oltre le aspettative. Ricavi di gruppo che salgono a quasi 17 milioni di euro: con un costante +20% annuo, dal 2019. L’impresa punta ai 25 milioni di ricavi per il 2025 ed ad una acquisizione negli Stati Uniti.

‘Il fatturato cresce sia per il concretizzarsi di nuove opportunità sia grazie al costante sviluppo delle relazioni con i clienti esistenti – ha spiegato Federica Meroi, executive officer della super tecnologica friulana, che fa della crescita e dell’attenzione al cliente le sue peculiarità -. Questo significa che stiamo lavorando bene’.

Ferruccio Meroi (nella foto durante il meeting di Natale), presidente di Alfa Sistemi ha sottolineato l’importanza di ‘mantenere nel futuro, il fuoco sacro’ della mission aziendale, ovvero, ‘affrontare con coraggio il futuro che, ci auguriamo possa essere migliore del presente, anche se sarà ovviamente il dato di realtà a confermarci se così sarà’.

Un pragmatismo ed un realismo che fanno bene all’azienda in un momento definito da Federica Meroi: ‘complesso’. Le complessità economiche e sociali in questo momento storico sono enormi. Così come le possibilità, in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato.

‘Il battito d’ali di farfalle in Brasile che produce un tornando in Texas (la frase attribuita a Edward Lorenz, uno scienziato statunitense specializzato in meteorologia), è sempre più vera e reale’ ha sottolineato Federica Meroi, il cambiamento lo si può produrre in qualsiasi luogo, ed in qualsiasi tempo, nel mondo di oggi.

Attenzione quindi ai dati di realtà, fiducia, e sempre e comunque la persona al centro: ‘Fino a poco tempo fa, si era soliti dire che i dati fossero il nuovo petrolio, ora è il capitale umano, la vera risorsa’ hanno confermato i Meroi.

Alfa Sistemi conta 183 addetti, con una età media di 36 anni. Con determinazione sono entrate in azienda giovani figure, ed anche alcune nuove prime linee: ‘Con fiducia in un arricchimento generale, abbiamo introdotto in azienda nuove figure manageriali che daranno il loro contributo ad un nuovo sviluppo’ ha sottolineato Ferruccio Meroi.

Annunciate poi alcune delle più importanti commesse ottenute in questo 2024, oltre che, per il 2025, la nascita del nuovo sito aziendale e l’apertura del canale Instagram di Alfa Sistemi.

