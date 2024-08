AlgosOne.ai, rivoluzionario attore dell’AI, perfeziona un’importante innovazione tecnologica

1 Agosto 2024

La soluzione di trading AI di AlgosOne costituisce un netto progresso, grazie alla sua nuova architettura che riduce il rischio e aumenta i rendimenti

PRAGA, 31 luglio 2024 /PRNewswire/ — AlgosOne.ai è lieto di annunciare un upgrade del sistema che migliora le performance e aumenta i profitti per i clienti. La nuova soluzione AlgosOne permette di ottenere nel trading gli stessi risultati offerti da ChatGPT4o nei testi e da Sora e Kling nei video.

Sfruttando nuove e avanzate funzionalità di deep learning sviluppate internamente, gli algoritmi aggiornati di AlgosOne ora basano le decisioni su fonti di dati multimodali più ampie e diversificate. Con un accesso più esteso a dati di qualità elevata e in tempo reale, la nuova versione autocorrettiva dell’AI impara dalle attività passate ed è in grado di rilevare operazioni di trading potenzialmente ad alto rischio e ad alta probabilità, con una maggior precisione predittiva. Di conseguenza il tasso di successo del trading di AlgosOne, già impareggiabile, ora è di quasi il 10% più elevato, e per alcuni utenti arriva al 90%.

Eray Erdogan, responsabile dei rapporti con la community di AlgosOne, ha commentato: “Siamo lieti di sfruttare la potenza dell’architettura della rete neurale di prossima generazione e dei rivoluzionari modelli basati sull’attenzione per centrare il nostro obiettivo principale: rendere i mercati accessibili a tutti, senza necessità di ricorrere ai codici, di creare strategie o di eseguire operazioni”.

Un’altra innovazione di AlgosOne nel 2024 sono gli account di trading a rendimento elevato. Restano bloccati per periodi di 24-36 mesi e tutte le operazioni sono approvate automaticamente, quindi i clienti non devono confermare determinate attività di trading entro un certo periodo di tempo. Gli account a rendimento elevato generano anche un tasso di rendimento annuo maggiore rispetto ai contratti standard da 12 a 24 mesi, poiché i profitti vengono capitalizzati per un periodo più lungo e viene utilizzata esclusivamente una versione di nuova concezione dell’AI ottimizzata per il trading a lungo termine.

Eray osserva: “Miglioriamo a ciclo continuo i nostri algoritmi, in modo da ridurre i rischi per gli utenti e aumentare i rendimenti in misura sempre più incredibile. È proprio questo l’obiettivo della nuova versione di AlgosOne: offrire costantemente profitti senza paragoni nel settore, mentre il saldo del fondo di riserva, che ora supera i 37 milioni di dollari, fornisce una copertura completa del capitale del cliente”.

Nell’obiettivo di un miglioramento continuo, nel quarto trimestre AlgosOne lancerà la vendita di token AiAO. I possessori dei token acquisiranno una partecipazione nella proprietà del modello AI, riceveranno dividendi e avranno voce in capitolo nel suo sviluppo futuro.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web dell’azienda oppure registrarsi tramite l’app AlgosOne.

Informazioni su Algosone.ai

Algosone.ai è una piattaforma regolamentata all’avanguardia nel trading AI. Combina algoritmi proprietari con modelli avanzati di elaborazione del linguaggio naturale per analizzare vasti set di dati e prevedere le traiettorie dei prezzi in diversi settori di mercato. Utilizzando le sue capacità di apprendimento automatico, questa piattaforma completamente automatizzata effettua operazioni di trading e gestisce il rischio per i clienti, con una precisione sempre maggiore.

