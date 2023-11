Alibaba.com sta investendo nell’operatore di piattaforme B2B Visable

Novembre 14, 2023

– Le due società intendono aiutare le PMI europee ad accelerare il loro business attraverso il commercio digitale.

AMBURGO, Germania, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ — Alibaba.com, piattaforma leader per il commercio elettronico globale business-to-business (B2B) e parte del gruppo Alibaba International Digital Commerce, sta investendo in Visable GmbH, con sedi ad Amburgo, Berlino, Münster e Parigi. Alibaba.com e Visable collaboreranno per accelerare la crescita delle piattaforme B2B di Visable, wlw (nota come “Wer liefert Was”) ed europages in Europa, sfruttando la leadership di Alibaba.com nel settore della tecnologia e dell’e-commerce e la sua esperienza nell’espansione internazionale.

Visable continuerà a operare come azienda indipendente con un proprio marchio e una propria strategia di crescita. L’attuale struttura organizzativa sarà mantenuta e l’attuale team di gestione continuerà a guidare l’azienda e a favorirne la crescita. Visable continuerà a migliorare le sue piattaforme e potrà sfruttare l’esperienza nell’e-commerce e il know-how tecnologico di Alibaba.com.

“Alibaba.com è stato creato per connettere acquirenti e venditori B2B in tutto il mondo e facilitare le transazioni commerciali ovunque. La partnership con Visable che annunciamo oggi è una parte fondamentale del nostro impegno per aiutare le PMI europee a sfruttare le opportunità dell’e-commerce globale e ad accelerare la digitalizzazione delle loro attività”, ha dichiarato Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com. “Non vediamo l’ora di supportare le piattaforme di Visable per consentire alle PMI europee di accedere meglio alle opportunità commerciali globali e di cogliere le opportunità di crescita per il loro business”.

“Siamo lieti di aver conquistato Alibaba.com come partner per il nostro business”, ha commentato Peter F. Schmid, CEO di Visable. “Il nostro obiettivo strategico a lungo termine è quello di rafforzare la posizione di Visable con le piattaforme wlw ed europages come marketplace B2B più completi in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, continueremo a migliorare l’esperienza dell’utente con strumenti digitali e ad ampliare il nostro portafoglio prodotti. Sfruttando il know-how tecnologico e l’esperienza di internazionalizzazione di Alibaba.com, saremo in grado di mettere in contatto acquirenti con fornitori europei in modo più efficiente e conveniente, migliorando in ultima analisi i loro margini e la loro crescita che, soprattutto in tempi di crisi economica, è fondamentale per le PMI.

Informazioni su Visable Visable aiuta le PMI industriali a rendere accessibili i loro prodotti e servizi agli acquirenti internazionali. Combinando le proprie piattaforme B2B con servizi di marketing online, come Google Ads e retargeting, specificamente progettati per i clienti commerciali, l’azienda offre un ampio portafoglio digitale per aumentare la portata online.Le piattaforme gestite da Visable GmbH comprendono wlw (“Wer liefert was”), che è attualmente la piattaforma B2B leader nella regione D-A-CH, e la piattaforma B2B europea europages, sulla quale sono registrate circa tre milioni di aziende. Insieme, le piattaforme raggiungono ogni mese tre milioni di acquirenti B2B alla ricerca di informazioni dettagliate su aziende e prodotti. Le piattaforme registrano ogni giorno circa 266.000 query di ricerca. Con i suoi servizi di marketing online, Visable offre alle aziende ulteriori opportunità per aumentare la loro portata online. Visable è stata fondata in risposta alle sfide dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione nel settore B2B e oggi impiega circa 450 persone nelle sue sedi di Amburgo, Berlino, Münster e Parigi. Visable, società ombrello per i marchi wlw ed europages, sviluppa costantemente le sue piattaforme B2B e i suoi servizi di marketing online.Ulteriori articoli, informazioni, comunicati stampa e download sono disponibili sul sito https://www.visable.com/de_de/ueber-uns/presse.

