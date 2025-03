Alimenta il tuo viaggio a Teyvat: UGREEN lancia il set di ricarica a marchio congiunto con Genshin Impact

25 Marzo 2025

BERLINO, 25 marzo 2025 /PRNewswire/ — UGREEN, azienda leader nel settore dell’innovazione dell’elettronica di consumo, ha collaborato con Genshin Impact per lanciare un set esclusivo di ricarica a marchio congiunto, che debutterà il 25 marzo in 14 paesi. Il set è basato sul tema “Power Up, Game On” (“Alimenta, Gioco Acceso”) e comprende quattro elementi essenziali per la ricarica: un power bank a ricarica rapida da 20.000 mAh, un cavo da 100 W intrecciato in nylon ultraresistente, un caricabatterie rapido portatile GaN da 65 W e un caricabatterie wireless certificato Qi2. Ogni prodotto presenta un design esclusivo di motivi intricati ispirati al famoso personaggio di Genshin Impact Kinich, il cacciatore di Saurici proveniente dalla nuova nazione di Natlan.

Genshin Impact è un videogioco RPG open world che trasporta i giocatori nello straordinario mondo di Teyvat, dove, attualmente, possono esplorare sei delle sette nazioni principali, incontrare numerosi personaggi eterogenei, padroneggiare l’arte del combattimento basato sugli elementi e scoprire i segreti di Teyvat lungo il percorso. UGREEN sposa la filosofia fondamentale del marchio “Activate You” (Ti attiva), offrendo prodotti di ricarica portatili ad alte prestazioni per aiutare i giocatori a esplorare l’ignoto e a scoprire nuove possibilità.

Kinich è un abile cacciatore di Saurici, fermo, diretto ed efficiente in combattimento. Queste qualità sono in linea con l’identità del marchio e la missione di UGREEN. I prodotti UGREEN edizione Genshin Impact offrono ai giocatori un’esperienza di ricarica efficiente e affidabile. Kinich detiene il potere di Dendro e il design del suo personaggio sfrutta principalmente il verde, in linea con i colori del marchio UGREEN. Anche gli elementi pixelati del suo design si abbinano alla natura digitale dei componenti elettronici di UGREEN.

Il power bank UGREEN Nexode Genshin Impact Edition è il compagno ideale per i giochi e i viaggi. Offre una capacità di 20.000 mAh con ricarica rapida da 100 W per laptop, telefoni e tablet. La sua uscita a doppia porta da 130 W consente la ricarica simultanea di più dispositivi, mentre un nitido display TFT mostra i dati di alimentazione in tempo reale, assicurando che il giocatore non si trovi mai con la batteria scarica nel bel mezzo di una battaglia. Il design esterno è caratterizzato da una splendida immagine di Kinich, mentre un’animazione in pixel art divertente che mostra K’uhul Ajaw, il drago compagno di Kinich, accoglie il giocatore ogni volta che accende il dispositivo.

Compatto ma potente, il caricabatterie UGREEN Nexode Genshin Impact Edition offre una ricarica rapida fino a 65 W, rendendolo ideale per alimentare rapidamente laptop o dispositivi di gioco mobili. Dotato di due porte USB-C e una porta USB-A, può caricare fino a tre dispositivi allo stesso tempo, mentre il suo design elegante e compatto lo rende facile da riporre nelle tasche dei giocatori. Inoltre, il chip avanzato GaNInfinity™ garantisce elevata efficienza e un potente controllo della temperatura.

Con il caricabatterie wireless UGREEN MagFlow Genshin Impact Edition, la ricarica wireless è diventata molto più versatile. È dotato di un design pieghevole 2 in 1 con ricarica rapida Qi2 da 15 W, che combina un pad magnetico, un dock per cuffie e una porta USB-C aggiuntiva per smartwatch in un formato adatto ai viaggi.

Il cavo da USB-C a USB-C UGREEN Genshin Impact Edition in nylon intrecciato supporta una ricarica superveloce fino a 100 W e velocità di trasferimento dati di 480 Mbps, garantendo al contempo una lunga durata. La fascetta in silicone raffigurante K’uhul Ajaw aggiunge un tocco di divertimento all’esperienza di ricarica.

Prezzo e disponibilità

La serie è attualmente disponibile in 14 paesi in tutto il mondo, tra cui mercati europei come Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, e alcuni numerosi paesi in Asia e Nord America. I prezzi al dettaglio e le piattaforme di vendita variano in base alla regione.

Per il mercato italiano, questa serie di prodotti sarà disponibile alle 03:00 AM CET del 25 2025 su eu.ugreen.com e Amazon.it. I prezzi consigliati sono indicati di seguito.

UGREEN Nexode Power Bank Genshin Impact Edition (€105.99)

UGREEN Nexode Caricabatterie Genshin Impact Edition (€44.99)

UGREEN MagFlow Caricabatterie Wireless Genshin Impact Edition (€65.99)

UGREEN Nexode Cavo USB C Genshin Impact Edition (€12.99)

A partire da oggi, UGREEN offre la possibilità di vincere la confezione regalo da collezione UGREEN x Genshin Impact Kinich. I giocatori possono acquistare questi articoli tramite il sito web ufficiale di UGREEN.

Informazioni su UGREEN

Dal 2012, UGREEN è impegnata a creare dispositivi elettronici e accessori innovativi ed economici. Grazie al suo approccio incentrato sull’utente, il marchio ha guadagnato la fiducia di oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo. UGREEN offre un’ampia gamma di prodotti, tra cui dispositivi di ricarica, accessori per telefoni e computer, e soluzioni per la casa e l’automobile. Per maggiori informazioni, visitare www.ugreen.com.

Informazioni su Genshin Impact

Genshin Impact è un RPG open-world free-to-play dove potrete avventurarvi nel fantastico mondo di Teyvat. Ogni giocatore veste i panni del misterioso viaggiatore, che intraprende un viaggio alla ricerca della verità sulla scomparsa del suo familiare. A partire dalla versione 5.0, sarà possibile recarsi a Natlan, la sesta delle sette nazioni di Teyvat. I giocatori possono esplorare ognuna di queste nazioni con culture e paesaggi unici, incontrare un variegato gruppo di personaggi, apprendere l’arte del combattimento elementale ed esplorare a fondo un mondo fantastico e pieno di misteri. Grazie alla funzione di cross-progression e alla modalità cooperativa, i giocatori possono continuare le loro avventure su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox, PC, Android e iOS, da soli o con i loro amici.

CONTATTO: polina.zhang@ugreen.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2648063/UGREEN___Genshin_Impact__EU.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2648057/UGREEN_Limited_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alimenta-il-tuo-viaggio-a-teyvat-ugreen-lancia-il-set-di-ricarica-a-marchio-congiunto-con-genshin-impact-302409950.html