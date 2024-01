Alimentazione bilanciata e attività fisica: i segreti del benessere

Gennaio 23, 2024

(Adnkronos) – Bologna, 23/01/2024 – L’alimentazione bilanciata e l’attività fisica sono due pilastri fondamentali per una vita sana e longeva. Una dieta equilibrata fornisce all’organismo i nutrienti di cui ha bisogno per funzionare correttamente, mentre l’attività fisica aiuta a mantenere il peso forma, a ridurre il rischio di malattie croniche e a migliorare il benessere generale.

Una dieta equilibrata è quella che fornisce all’organismo tutti i nutrienti essenziali in quantità adeguate. I nutrienti essenziali sono suddivisi in macronutrienti (proteine, carboidrati e grassi) e micronutrienti (vitamine e minerali).

•Le proteine (carne, uova, latticini, legumi ecc) sono essenziali per la costruzione e la riparazione dei tessuti, come i muscoli, i vasi sanguigni e le ossa. Sono inoltre importanti per il sistema immunitario, il sistema nervoso e il metabolismo. Un buon bilanciamento tra proteine vegetali (che non sono ad alto valore biologico come quelle animali) e le proteine di derivazione animale è buona cosa da mantenere.

•I carboidrati forniscono energia all’organismo. Si dividono in carboidrati semplici (zuccheri, frutta, miele latticini ecc), che vengono digeriti e assorbiti rapidamente, e carboidrati complessi (Legumi, patate, cereali ecc), che vengono digeriti e assorbiti più lentamente. I carboidrati complessi, in modo particolare se nel formato integrale, sono preferibili ai carboidrati semplici, in quanto forniscono energia più duratura.

•I grassi sono importanti per la salute delle membrane cellulari, delle funzioni neurologiche e per l’assorbimento delle vitamine liposolubili. Si dividono in grassi saturi, grassi monoinsaturi e grassi polinsaturi. I grassi saturi e i grassi trans (carne, burro, formaggio, panna, oli di palma, cocco ecc) sono da limitare, mentre i grassi monoinsaturi (olio d’oliva, avocado, frutta secca ecc) e i grassi polinsaturi (oli di semi, pesci grassi, semi, noci ecc) sono da preferire. Sono sempre preferibili i grassi monoinsaturi e polinsaturi nell’alimentazione.

•Le vitamine e i minerali sono coinvolti in una serie di funzioni metaboliche, tra cui la produzione di energia, la crescita e lo sviluppo, la funzione immunitaria e la protezione dalle malattie.

Un’alimentazione equilibrata con un rapporto equilibrato tra proteine carboidrati e grassi deve anche favorire la stabilità glicemica includendo un’abbondanza di frutta, verdura e cereali integrali, alimenti ricchi di fibre che aiutano a rallentare l’assorbimento del glucosio nel sangue.

L’attività fisica è fondamentale per la salute fisica e mentale. È un potente alleato per prevenire e combattere le malattie croniche, migliorare il benessere generale e prolungare la vita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di svolgere almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica intensa a settimana.

L’attività fisica apporta numerosi benefici alla salute fisica, tra cui:

•Può ridurre il rischio di malattie croniche, come ad esempio le malattie cardiovascolari e l’obesità.

•Migliora la salute mentale e il benessere generale.

•Aumenta la forza, la resistenza e l’equilibrio.

•Rende più facile il mantenimento del peso forma.

Esistono diversi tipi di attività fisica, ognuno con i propri benefici.

•L’attività fisica cardio è quella che fa pompare il cuore e fa respirare più velocemente. Migliora la salute cardiovascolare.

•L’attività anaerobica è basata su brevi periodi di intensa attività fisica e aiuta a costruire forza e massa muscolare.

•L’attività di resistenza è quella che richiede un’attività aerobica-cardio protratta per un periodo di tempo prolungato. L’attività di resistenza serve in particolare per migliorare la salute cardiovascolare e ridurre il rischio di obesità.

Se si è abituati a fare attività fisica, è importante iniziare gradualmente. Si può iniziare con 10-15 minuti di attività fisica moderata per 3-4 giorni a settimana. Man mano che ci si senti più a proprio agio, si può aumentare il tempo e la frequenza. È importante scegliere un’attività fisica che piaccia e che sia compatibile con il proprio stile di vita. È consigliabile sempre farsi seguire e consigliare da un personal trainer o un altro professionista della salute.

Sia nell’alimentazione che nell’attività fisica, è importante avere al proprio fianco un professionista che possa orientare e consigliare il giusto regime alimentare e sportivo. Questo perché, a seconda delle proprie esigenze e obiettivi, è necessario adottare un approccio personalizzato, che tenga conto di fattori come l’età, il sesso, il peso, lo stato di salute, lo stile di vita e gli obiettivi personali.

