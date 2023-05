Alla scoperta del primo store italiano di cibo USA

Maggio 25, 2023

(Adnkronos) – Roma, 25/05/2023 – Negli ultimi anni, il cibo americano ha avuto un impatto sempre più profondo e travolgente nel nostro Paese.

Non parliamo soltanto di hamburger succulenti e delle gustose ciambelle glassate, ma anche e, forse, soprattutto, degli snack dal gusto ricco e dalla proposta variegata che contraddistinguono il Paese a stelle e strisce. Con la propria offerta culinaria, decisamente gustosa e unica, gli americani sono stati in grado di conquistare anche gli italiani più conservatori.

Di sicuro, poi, ciò che ha dato una sferzata, davvero significativa in questo senso, è stato l’avvento della tecnologia, che ha dato una spinta – non indifferente – alla globalizzazione ma anche al fenomeno degli e-commerce, capace di accorciare le distanze tra le nostre due culture, fin quasi ad azzerarle.

È il caso di citare Cibousa.com, in questo frangente, la prima piattaforma che ha svolto un ruolo pionieristico nel portare in Italia gli snack americani più divertenti ed interessanti, direttamente a casa della clientela. L’online shop, inoltre, offre un servizio di qualità elevatissima, mettendo a disposizione dei clienti una gamma di prodotti sempre più vasta, con un’interfaccia semplice e accessibile.

L’e-store in questione ha permesso a decine di migliaia di utenti, dal 2014 ad oggi, di vivere un’esperienza food a 360° all’insegna del gusto USA. Con un’esperienza user friendly ed un’interfaccia chiara ed accattivante, il sito permette di scegliere snack, bevande e prelibatezze provenienti dagli Stati Uniti.

Un servizio innovativo, quello offerto nel periodo in cui l’e-commerce è stato lanciato e, a tutt’oggi, tra i più efficienti, mediante il quale gli utenti italiani hanno la possibilità di sperimentare nuovi gusti, senza doversi recare oltreoceano, né tantomeno mettersi in cerca di uno store fisico – essendo ancora rari da trovare – per poter acquistare questa tipologia di prodotti.

Chi è in cerca del Cibo Usa più interessante, non deve soffermarsi troppo. La proposta di cibousa.com, infatti, risulta essere tra le migliori in circolazione.

Lo shop, infatti, è tra i più veloci del settore, visto che l’ordine di snack americani parte poco dopo l’attivazione dello stesso sull’e-store.

Inoltre, è possibile sfruttare metodi di pagamento più disparati, visto che l’e-commerce offre la possibilità di utilizzare quello più adatto alle proprie esigenze, a riprova della sua estrema affidabilità. Da PayPal alla carta di credito o debito, fino ad arrivare ad Apple Pay, Satispay o bonifico. Inoltre, è possibile pagare anche alla consegna.

Superando gli ordini di 49 euro, inoltre, si può fruire della spedizione gratuita. È possibile contare su una vasta selezione di snack e cibo americani, visto che cibousa.com aggiorna costantemente le proprie proposte.

Questo è possibile grazie alle grandi capacità in stock e alla velocità delle procedure di re-stock. Non è tutto: sia lo store che il servizio clienti sono completamente italiani. Quest’ultimo è a disposizione della clientela dalle 9.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, allo scopo di risolvere le problematiche e colmare i dubbi degli acquirenti.

E non finisce qui. L’e-commerce mette a disposizione degli utenti un programma di cashback: effettuando un acquisto sul sito web www.cibousa.com, infatti, si riceve un rimborso del 15% del totale speso.

Il sito, inoltre, offre un servizio di ingrosso personalizzato per i professionisti del settore alimentare americano, come pasticcerie, bar, pub e negozi alimentari, che desiderano ampliare la loro scelta di prodotti a stelle e strisce ed essere più competitivi sul mercato. L’acquisto all’ingrosso è possibile attraverso il servizio di distribuzione su misura.

Come abbiamo avuto modo di vedere nelle premesse, su cibousa.com è possibile godere di un ampio ventaglio di proposte differenti e prodotti inediti, difficili – se non impossibili -da trovare non soltanto nei normali supermercati, bensì anche negli altri negozi di settore.

Ciò è possibile grazie all’emozionante esperienza offerta dal primo e-commerce di cibi americani in Italia che, giorno dopo giorno, dimostra di essere una realtà leader nel panorama di riferimento nonostante la concorrenza attualmente presente sul mercato.

Per informazioni:

Cibousa, dal 2014, è il primo negozio italiano di cibo americano: snack dolci e salati, bibite e diverse tipologie di box contenenti un mix imperdibile di prodotti americani. Ordini elaborati e spediti in tempi veloci, spedizioni gratuite per ordini a partire dai 49 euro, ampia selezione di snack e bevande americani, negozio e assistenza in italiano e pagamenti sicuri con PayPal, carta di credito/debito, Apple Pay, Satispay, bonifico o pagamento alla consegna: questi sono solo alcuni dei tanti punti positivi che caratterizzano Cibo Usa.

Contatti:

e-mail: info@cibousa.com