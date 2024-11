All’EICMA, TAILG presenta il nuovo prodotto S96MAX con motore integrato ad alta efficienza e tecnologia di ricarica rapida

7 Novembre 2024

MILANO, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ — TAILG, marchio leader mondiale nel settore dei veicoli elettrici a due ruote, ha lanciato all’Esposizione internazionale del motociclo e degli accessori (EICMA), il 6 novembre, il suo nuovo prodotto di punta, l’S96MAX. TAILG ha inoltre presentato il suo nuovo motore integrato e la tecnologia di ricarica rapida, segnando un’importante svolta nelle prestazioni e nell’autonomia dei veicoli elettrici a due ruote.

Due entusiasmanti tecnologie all’avanguardia

Negli ultimi anni, la tendenza globale verso la mobilità a basse emissioni di carbonio e la crescente sensibilità ai temi ambientali hanno favorito una rapida crescita del settore dei veicoli elettrici a due ruote.

Il 6 novembre, TAILG ha invitato Luca Talotta, figura di spicco della mobilità verde, a presentare a livello mondiale, in qualità di product experience officer, la S96MAX e illustrarne il nuovo motore integrato e la tecnologia di ricarica rapida.

Il modello S96MAX è dotato del primo motore integrato tre in uno del settore: lo Star Ring Magnetic Motor. Esso presenta una struttura del motore a flusso assiale che integra il motore, la trasmissione e il sistema di controllo elettronico. Con un’efficienza fino al 95%, accelera da 0 a 50 km/h in soli 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 120 km/h.

I dati completi indicano che l’S96MAX raggiunge una potenza di picco di 15000 W. L’autonomia complessiva è aumentata del 13,5%, l’efficienza di recupero di energia del 108% e le dimensioni e il peso del motore sono stati ridotti del 50%.

Un’altra caratteristica distintiva della S96MAX è il sistema di ricarica rapida Nebula, la prima soluzione di ricarica a bassa tensione, alta corrente e alta velocità del settore. La pila a ricarica rapida personalizzata di TAILG può caricare fino all’80% in soli 10 minuti, con una potenza di ricarica fino a 20 kW.

Essa migliora notevolmente l’efficienza di ricarica e riduce i costi, e in futuro potrà essere estesa ad altri modelli elettrici a due ruote. Giusto il tempo di un caffè e la S96MAX è pronta a ripartire.

Inoltre, l’S96MAX è dotata di varie funzionalità intelligenti, tra cui un dashboard intelligente TFT con interazione multi-schermo, ricarica wireless da 55 W e telecamere HD anteriore e posteriore 1080P. Offre quindi una nuova opzione per gli utenti che cercano una mobilità di alta qualità.

EICMA accelera l’espansione all’estero di TAILG

Alla fiera, TAILG ha esposto 12 modelli diversi, invitando alla collaborazione clienti da tutto il mondo. Le motociclette elettriche urbane ad alta velocità con certificazione CEE hanno riscontrato un forte interesse per le partnership, mentre le serie fuoristrada Y1, Y3 e Y5 hanno attirato molta attenzione.

Dall’esportazione di prodotti all’espansione del marchio all’estero, TAILG si è posta strategicamente l’obiettivo di “ricreare un’altra TAILG all’estero” nel 2023. Dal lancio del marchio TLG all’apertura di stabilimenti all’estero fino alla partecipazione alle principali fiere di settore mondiali, TAILG ha compiuto passi significativi verso la globalizzazione del marchio.

Con la messa in funzione della Vietnam Smart Manufacturing Base e l’apertura dell’Indonesia Operations Center, TAILG ha creato dieci basi di produzione intelligente in tutto il mondo, con una capacità produttiva annuale superiore a 15 milioni di unità. TAILG gestisce sette centri di commercializzazione in tutto il mondo, esportando prodotti in oltre 90 paesi e regioni e posizionandosi come leader nel settore dei veicoli a due ruote per esportazioni di qualità.

Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, TAILG ha rapidamente sviluppato tecnologie di base e competitività di prodotto con centri di ricerca e sviluppo leader del settore, come il Global E-Mobility Programme Research Institute. Ha raggiunto traguardi quali i veicoli elettrici al sodio, i veicoli elettrici alimentati a idrogeno, la tecnologia senza conducente, la ricarica rapida e le tecnologie di cambio delle batterie.

In occasione della fiera, il rinomato marchio motociclistico americano ZERO ha presentato il modello Neutrino, sviluppato congiuntamente con TAILG. TAILG si impegna a guidare lo sviluppo di alta qualità del settore attraverso l’innovazione tecnologica.

In qualità di pioniere mondiale dei veicoli elettrici a lungo raggio e partner delle Nazioni Unite per la mobilità elettrica, TAILG continuerà a sviluppare nuove soluzioni energetiche che apriranno la strada alla mobilità globale a basse emissioni di carbonio.

