Allevatori Bufalini Campani: nasce l’esclusivo “Caseificio in città”

Dicembre 13, 2022

(Caserta, 13/12/2022) – Mozzarella di bufala campana DOP sempre fresca nei punti vendita a Caserta, Varcaturo (Giugliano in Campania) e Cassino. Grazie ai ”mini caseifici” si acquista direttamente al banco.

Caserta, 13/12/2022 – Sua maestà la mozzarella di bufala DOP va gustata freschissima per apprezzarne al meglio il gusto e i sapori. Oggi è possibile mangiarla ovunque grazie alle spedizioni, ma non c’è paragone se acquistata in loco appena prodotta. Nasce da qui il progetto imprenditoriale “Caseificio in città” di Allevatori Bufalini Campani, tra le prime tre aziende fondatrici del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP. Si tratta di tre ‘mini caseifici’ di proprietà dell’azienda dove viene conferito il latte dei loro allevamenti di bufala campana e dove vengono direttamente prodotte le mozzarelle da vendere al banco, insieme con altri prodotti caseifici sempre dallo stesso latte. Le tre attività si trovano a Caserta, Varcaturo (frazione di Giugliano in Campania) e Cassino.

“La differenza di acquistare la mozzarella in questi mini caseifici è proprio nella garanzia della sua freschezza – sottolinea Angelo Piccirillo, amministratore unico di Allevatori Bufalini Campani – Conferiamo pochi quintali di latte ogni giorno, per una produzione esclusiva e di gran lunga superiore rispetto a quelle confezionate. Vendiamo direttamente al pubblico e valorizziamo in questo modo i nostri prodotti dal punto di vista sia economico che qualitativo. Con il progetto “Caseificio in città” volevamo raccontare la tradizione locale della mozzarella di bufala, mostrando come veniva e viene ancora prodotta, portandola direttamente dentro le città. Chi entra nei nostri mini caseifici può fare quasi un balzo indietro nel tempo di 50 anni”.

Il latte di bufala DOP, rispetto alle altre tipologie, è tracciato litro per litro, bufala per bufala, per assicurarne proprio la qualità. Diventa un vero marchio di garanzia per i caseifici. L’azienda Allevatori Bufalini Campani vanta un’esperienza di quasi 150 anni nell’allevamento e nella produzione di mozzarella di bufala e di altri prodotti caseifici. Artigianalità, innovazione e trasparenza sono gli ingredienti del loro successo produttivo.

“Stiamo riscuotendo un buon apprezzamento dai clienti dei mini caseifici, che ci gratifica particolarmente – sottolinea Angelo Piccirillo -. Per questo stiamo valutando altre aperture in tutta Italia. “Caseificio in città” può essere un format replicabile, che potremmo accordare anche in franchising con chi fosse interessato”.

CONTATTI: https://bufala-abc.it/