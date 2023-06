Allianz ed EuroGrandine: ufficiale la partnership

Giugno 15, 2023

(Adnkronos) – Torino, 15 giugno 2023 – EuroGrandine, azienda internazionale specializzata nella riparazione dei danni da grandine ufficializza la partnership con Allianz per il mercato italiano

EuroGrandine è un’azienda specializzata nella riparazione dei veicoli danneggiati dalla grandine mediante tecnica PDR Formatore n°1 di tecnici levabolli in Italia e in Europa – con corsi attivi da nord a sud – e presente sul territorio nazionale con una rete capillare di carrozzerie convenzionate – oltre 900 – il network EuroGrandine aveva varcato i confini italiani in maniera stabile già a marzo, con l’apertura della sede EuroHailstorm a Parigi. L’apertura della sede in Francia – territorio in cui l’azienda aveva già una storia ricca di successi – è il punto di partenza per un’espansione del business aziendale anche nel resto d’Europa.

L’attenzione e gli sforzi del board aziendale non sono rivolti soltanto all’estero, ma guardano con grande ambizione e intraprendenza al mercato italiano, contesto in cui EuroGrandine è già conosciuta e apprezzata per expertise, professionalità e partnership di valore. In questa direzione è significativo l’accordo da poco ufficializzato con Allianz, player di primissimo piano in Italia e all’estero.

La partnership riguarderà il settore delle riparazioni da grandine italiano, e si preannuncia foriero di case history di successo e soddisfazione per tutte le parti coinvolte, in primis gli automobilisti a supporto dei quali entrambe le aziende si rivolgono offrendo sicurezza, supporto e risultati di qualità.

Nelle parole del CEO Massimo Ferreri – fondatore dell’azienda torinese – le ragioni che hanno spinto le due aziende a lavorare insieme e i punti di forza di questo rapporto di collaborazione: “ Siamo molto soddisfatti di questa partnership perché siamo consapevoli che lavorare al fianco di una delle più importanti compagnie -in Italia e nel mondo- come Allianz ci permetterà di spingerci oltre nell’offerta ai nostri clienti e partner a tutti i livelli, superando i già ottimi risultati raggiunti finora e distribuire qualità e soddisfazione in ogni frontiera del nostro business. Risultati, qualità dei servizi e soddisfazione dei nostri clienti: motivazioni che hanno spinto Allianz a sceglierci per questa partnership. Di qui il nostro orgoglio, poiché la Compagnia Assicurativa di origine tedesca rappresenta il top a livello mondiale: un modello di professionalità, distinzione e solidità, dalla Vision fino al singolo agente che opera nel mercato.”

A corroborare la partnership ci sono valori aziendali molto affini, nei quali EuroGrandine rispecchia la propria etica del lavoro e la propria Mission. Spirito d’impresa, eccellenza verso il cliente e sul mercato, fiducia e leadership collaborativa, sostenibilità – tutti valori che rispecchiano ciò che il network nato a Torino e cresciuto in Europa infonde nelle proprie attività quotidiane e nei rapporti che stabilisce e mantiene con clienti e partner. Motivi che hanno spinto Allianz a darle fiducia e intraprendere questo importante percorso di collaborazione.

L’apertura della nuova sede a Parigi sotto il marchio EuroHailstorm, ponte verso l’Europa, e la partnership con Allianz per il mercato italiano, uno dei tre player assicurativi più importanti al mondo, nell’arco di poche settimane: EuroGrandine fa sul serio. Ferreri sintetizza così il piano a breve e a lungo termine della propria azienda: “La nostra ambizione, la determinazione e la voglia di far bene sia in Italia che all’estero, ci spingono ad affrontare sfide così impegnative con grandi fiducia ed entusiasmo. La passione e la dedizione per il nostro lavoro ci sostengono. Siamo, e continueremo a essere, la calma dopo la tempesta per tutti i nostri clienti e partner: è questa la nostra missione.”

EuroGrandine è un network internazionale specializzato nella riparazione dei danni da grandine mediante tecnica PDR (una tecnica di lavorazione artigianale ad alta qualità e a bassissimo impatto ambientale). Nata e attiva a Torino, l’azienda è operativa all’estero grazie alla sede di Parigi con il marchio EuroHailstorm.

EuroGrandine offre una gestione completa del sinistro ai maggiori player dei settori assicurativo e automotive e dal 2022 è anche formatrice n°1 in Europa di tecnici levabolli. Con una rete di carrozzerie di oltre 900 centri, un team di tecnici che tra fissi e freelance supera i 100 levabolli e un sistema gestionale di proprietà, EuroGrandine garantisce una customer satisfaction comprovata di altissimo livello.

DATI DI CONTATTO

EuroGrandine Srl

Via Giovanni Battista Feroggio 12 – 10151 Torino Italy

Tel: +39 011 194 76 971

www.eurograndine.com