Allotex presenta un nuovo investitore e annuncia l’espansione degli stabilimenti di produzione

Dicembre 1, 2023

BOSTON e MILANO, 1 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Allotex Inc. and SpA, un’azienda leader di dispositivi e prodotti biologici specializzata in terapie di correzione della vista, è lieta di annunciare che Junson Capital si è unito al suo pool di investitori. Questa aggiunta di capitale andrà a sostenere l’espansione dello stabilimento di produzione dell’azienda in preparazione all’introduzione sul mercato e agli studi clinici negli Stati Uniti.

L’innovativa strategia di Allotex si avvale di allotrapianti di cornea umana con laser per rimodellare la cornea per il trattamento della presbiopia, ripristinando la perdita della vista da vicino causata dal naturale processo di invecchiamento. Con centinaia di milioni di persone in tutto il mondo alla ricerca di un’alternativa sicura, efficace e duratura a occhiali e lenti a contatto per la lettura, l’azienda è destinata ad avere un grande impatto sul mercato della cura della vista.

David Muller, fondatore e CEO di Allotex, ha parlato degli sviluppi dell’azienda affermando: “Questo finanziamento consentirà ad Allotex di presentare la nostra rivoluzionaria tecnologia in Europa e in Giappone agli inizi del 2024, mentre collaboriamo attivamente con la FDA per avviare studi clinici negli Stati Uniti il prima possibile. Il capitale aggiuntivo contribuirà all’espansione necessaria dei nostri impianti di produzione per aumentare la capacità e garantire una fornitura costante di prodotti.”

John White, membro del consiglio di Allotex in rappresentanza di KCK MedTech, ha dichiarato: “I nostri risultati pubblicati su sicurezza ed efficacia, assieme al follow-up di 4 anni, miglioreranno l’accettazione sul mercato sia da parte dei pazienti che degli specialisti in chirurgia refrattiva. I chirurghi ricorrono agli allotrapianti di cornea umana da oltre 70 anni e sono entusiasti del potenziale della nostra tecnologia nel recuperare la vista da vicino per milioni di persone che sono già colpite da presbiopia legata al naturale invecchiamento.”

Junson Capital si è unito agli investitori già esistenti, tra cui KCK MedTech, Panakes, Supernova Invest ed Exor Venture per completare il finanziamento di serie B. Wei Shen, rappresentante di Junson Capital, ha condiviso il suo entusiasmo per l’ingresso nel pool di investitori, dichiarando: “Siamo entusiasti di collaborare con Allotex e di contribuire al progresso delle loro rivoluzionarie terapie. Il potenziale di avere un notevole impatto sul settore della correzione della vista è lampante, e siamo impazienti di prendere parte a questo percorso di trasformazione.” Junson Capital è un gestore di investimenti globale con una lunga tradizione di impegno nei confronti di leader nell’ambito del settore sanitario e delle tecnologie rivoluzionarie, con investimenti in venture capital, private equity, mercati pubblici, settore immobiliare e alternativi. Per questa transazione, Allotex ha ricevuto consulenza da Cukierman & Co. Life Sciences.

Informazioni su Allotex Inc.Allotex Inc. è un’azienda all’avanguardia nell’ambito di dispositivi e prodotti biologici, concentrata sullo sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative per la correzione della vista. Grazie ad allotrapianti di cornea umana modellata in modo preciso, Allotex crea un intarsio naturale e rimovibile, offrendo ai pazienti un’opzione di correzione della vista sicura e permanente. Fedele al suo impegno di far progredire il settore della correzione della vista, Allotex si dedica a migliorare la vita delle persone affette da presbiopia e da altri disturbi refrattivi dell’occhio umano.

Per ulteriori informazioni su Allotex, visitare il sito www.allotex.com oppure Travis Henry (travis.henry@allotex.com).

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2289846/Allotex_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/allotex-presenta-un-nuovo-investitore-e-annuncia-lespansione-degli-stabilimenti-di-produzione-302003414.html