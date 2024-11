Allspring Global Investments lancia il fondo UCITS Global Income

13 Novembre 2024

LONDRA, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ — Allspring Global Investments (Allspring), società di gestione del risparmio, con 590 miliardi di dollari* di assets in gestione ed under advisement annuncia il lancio di Allspring (Lux) Worldwide Fund – Global Income Fund, che va ad ampliare la sua gamma di fondi lussemburghesi.

Allspring è un società leader nello sviluppo di soluzioni attive a reddito fisso e lancia un nuovo UCITS multisettoriale per soddisfare la crescente domanda da parte di clenti in tutta l’Europa e l’Asia.

Allspring Global Income Fund sarà gestito da Janet Rilling, Noah Wise, Christopher Kauffman, Michael Schueller, Michal Stanczyk e Sarah Harrison. Il team offre agli investitori una profonda competenza settoriale, con una esperienza media di 23 anni e 25 miliardi di dollari gestiti.

Il nuovo fondo si basa sulla comprovata strategia Income Plus di Allspring, precedentemente disponibile esclusivamente agli investitori istituzionali e come fondo d’investimento negli Stati Unit.

L’approccio d’investimento consiste nel puntare a generare un rendimento totale competitivo allocando dinamicamente il capitale in tutto l’universo obbligazionario globale. La strategia non ha vincoli e offre la flessibilità necessaria per investire nei mercati del debito governativo, cartolarizzato, investment grade, high yield e dei mercati emergenti. Questo fondo è classificato come SFDR Articolo 8 e promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, non ha uno specifico obiettivo di investimento sostenibile.

Il fondo è registrato per la distribuzione in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. In fase di registrazione a Hong Kong, Singapore e in Corea del Sud.

Andy Sowerby, direttore International Client Group di Allspring commenta così il lancio del nuovo fondo: “Si tratta di un lancio importante, che amplia la gamma UCITS di Allspring per soddisfare sempre più le esigenze dei nostri clienti disclocati in tutto il mondo. Siamo un leader nello sviluppo di soluzioni a reddito fisso e consideriamo la creazione di Allspring Global Income Fund come un’offerta di punta che può aiutare i nostri clienti a orientarsi nei mercati del reddito fisso, sempre più complessi e in rapido cambiamento.”

Aggiunge Sarah Harrison, Senior Portfolio Manager: “Effettueremo investimenti strategici in un’ampia gamma di titoli obbligazionari, puntando a generare alpha dall’allocazione dei titoli e dei settori, nonché dalla duration e dal posizionamento sulla curva. Questo approccio ha già prodotto livelli di reddito interessanti e ha contribuito al successo a lungo termine dellastrategia. Guardiamo con fiducia all’opportunità di offrire l’Allspring Global Income Fund al mercato globale”.

Conclude Noah Wise, Senior Portfolio Manager di Allspring: “L’aggiunta di questo fondo alla nostra gamma riflette la fiducia degli investitori nella nostra competenza nei mercati globali del reddito fisso. In qualità di specialisti del settore, utilizzeremo un modello dedicato per la creazione del portafoglio e adotteremo un controllo approfondito del rischio per contribuire a ottenere una generazione di alfa costante”.

Informazioni su Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ è una società di gestione indipendente con oltre 590 miliardi di dollari in asset in consulenza*, più di 20 uffici in tutto il mondo e vari team di investimento supportati da oltre 400 professionisti. Allspring si impegna a realizzare investimenti ponderati, pianificare in modo mirato e ispirare una nuova era di investimenti che persegua sia rendimenti finanziari che risultati positivi. Per maggiori informazioni visitare www.allspringglobal.com.

*Dati al 30 settembre 2024. Le cifre includono attività discrezionali e non discrezionali.

Le presenti informazioni costituiscono una Comunicazione di marketing, salvo diversa indicazione, rivolta a clienti professionali (o equivalenti). Non indirizzato alla distribuzione retail. QUESTO MATERIALE NON COSTITUISCE UN’OFFERTA O UNA SOLLECITAZIONE IN NESSUN PAESE O A NESSUNA PERSONA OVE NON AUTORIZZATO O ILLECITO. Rischi di investimento: il capitale investito potrebbe essere a rischio. I risultati passati non sono una garanzia o un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie. Il valore, il prezzo o il reddito degli investimenti o degli strumenti finanziari possono sia aumentare che diminuire. È possibile che si non recuperi l’importo inizialmente investito.

Allspring Global Investments™ è il nome commerciale delle società di gestione patrimoniale di Allspring Global Investments Holdings, LLC – Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), una società di gestione degli investimenti autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito, e Allspring Global Investments Luxembourg S.A., autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allspring Luxembourg ha filiali a Francoforte, Parigi e Milano ed è autorizzata a fornire servizi transfrontalieri nello SEE. Ai sensi della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000, il materiale approvato per la distribuzione nel Regno Unito è approvato da Allspring UK.

© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Tutti i diritti riservati.

