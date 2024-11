Almaviva e OverIT insieme per la trasformazione digitale del Field Service nel settore delle Infrastrutture e dei Trasporti

21 Novembre 2024

Le due aziende consolidano la collaborazione stringendo una partnership tecnologica che offre soluzioni software innovative di Field Service Management

La NextGen Platform di OverIT, progettata per gestire e ottimizzare la forza lavoro in campo e i processi di manutenzione sugli asset, si integrerà con la Piattaforma MOOVA realizzata da Almaviva per una mobilità integrata, modulare e seamless nell’ambito della gestione dei servizi sul campo

MILANO, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ — Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, e OverIT, società leader in soluzioni software per il Field Service Management, siglano un accordo che ha come obiettivo favorire la trasformazione digitale di aziende che coordinano tecnici, ingegneri, e operatori in mobilità e gestiscono asset lineari e operazioni “mission-critical” sul campo.

La sinergia è volta a soddisfare le esigenze di clienti su diversi verticali della mobilità sia su scala nazionale che internazionale. Le due realtà possono contare su soluzioni e competenze già acquisite congiuntamente nell’ambito dell’ottimizzazione della forza lavoro in campo e della gestione della manutenzione degli asset per un’importante azienda italiana nel mondo dei trasporti.

Al centro dell’accordo c’è la Piattaforma MOOVA, realizzata da Almaviva, per una mobilità integrata, modulare e seamless, in grado di connettere le diverse modalità di trasporto in un unico e avanzato framework tecnologico. Grazie alla partnership, i prodotti e le soluzioni MOOVA si integreranno con la NextGen Platform di OverIT nelle aree specifiche della gestione e ottimizzazione delle risorse, degli asset, dei trasporti, della raccolta rifiuti, offrendo dunque soluzioni end-to-end per una gestione efficace del Field Service.

“Le soluzioni tecnologiche offerte da Almaviva e OverIT rappresentano l’eccellenza nei rispettivi settori. Non solo trasformazione digitale, sono molte le organizzazioni che quotidianamente affrontano le complessità della gestione di operazioni “mission-critical” sui propri asset in campo. Questa partnership strategica porterà un aumento di valore immediato ai clienti”, ha dichiarato Paolo Bergamo, CEO e Chairman di OverIT.

“Grazie a questa partnership, siamo pronti a soddisfare le esigenze dei nostri clienti sia su scala nazionale che internazionale, garantendo efficienza operativa, riduzione dei disservizi e ottimizzando le attività di manutenzione degli asset. Il nostro obiettivo è accompagnare le aziende nel processo di trasformazione digitale, avvicinandole ai nuovi paradigmi della mobilità e alle nuove tecnologie, per offrire alle persone servizi sempre più moderni e soddisfacenti”, afferma Smeraldo Fiorentini, Direttore Generale Transportation & Logistics Almaviva.

Nell’era digitale, i dati informatici rivestono un ruolo fondamentale e rappresentano il cuore pulsante delle nuove tecnologie. Ogni giorno le risorse che operano sul campo nel mondo delle infrastrutture e dei trasporti devono assicurare servizi efficienti per garantire la mobilità delle persone e il trasporto delle merci. Raccogliere, organizzare e gestire in modo agile e integrato i dati e trasformarli in informazioni è fondamentale per consentire ai manager di prendere decisioni tempestive, elaborare strategie efficaci volte a migliorare l’efficienza operativa degli asset e rispondere alle sollecitazioni di un mercato in forte cambiamento.

Con questo approccio, Almaviva e OverIT intendono accompagnare le aziende nel processo di trasformazione digitale, avvicinandole ai nuovi paradigmi della mobilità e alle nuove tecnologie, per offrire alle persone servizi sempre più moderni, e assicurando una drastica riduzione dei disservizi e dei fermi e una gestione efficiente degli asset esistenti.

OverIT

Sostenuta da Bain Capital e NB Renaissance, OverIT è una multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel software per il Field Service Management a livello internazionale e intersettoriale. Grazie all’ampio ventaglio di prodotti offerti e al comprovato know-how nella gestione degli asset lineari, l’azienda è riconosciuta dalle più prestigiose società internazionali di consulenza come fornitore leader in ambito FSM e Augmented Reality. OverIT conta un portafoglio di oltre 300 clienti dislocati in più di 30 paesi.

Almaviva

Gruppo italiano dell’innovazione digitale, accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere competitive nell’epoca del digitale, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura aziendale e l’ICT. A partire da solide competenze made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale che conta 30 aziende e 79 sedi in Italia e all’estero, con un’importante presenza in LATAM (Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana), oltre che negli Stati Uniti, in Belgio, Spagna, Finlandia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Tunisia. Per maggiori informazioni www.almaviva.it

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2424746/5039712/OverIT_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2563664/Almaviva_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/almaviva-e-overit-insieme-per-la-trasformazione-digitale-del-field-service-nel-settore-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-302312696.html