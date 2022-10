Aloe Arborescens 100% biologica certificata: in vendita online da Dr Aloes

Ottobre 12, 2022

(Adnkronos) – Milano, 12 Ottobre 2022. L’Aloe Arborescens è una pianta originaria del sudafrica che ad oggi viene coltivata in tutto il mondo a scopi ornamentali o medicinali.

Le proprietà terapeutiche del gel di Aloe Arborescens sono conosciute fin dagli antichi Egizi e oggigiorno sono molti gli studi scientifici che dimostrano l’efficacia della pianta nel trattare numerosi disturbi topici o interni.

Per trarre il massimo vantaggio da questa pianta succulenta è bene utilizzare foglie fresche e di qualità: vediamo dove trovare i migliori produttori di Aloe Arborescens.

Aloe Arborescens in vendita: non tutte le piante sono uguali

Negli ultimi anni la richiesta di Aloe Arborescens è cresciuta a dismisura e per star dietro a questa grande domanda sono nate molte coltivazioni intensive che utilizzano serre o tunnel. All’interno di queste piantagioni vengono sempre impiegati pesticidi, diserbanti, fitofarmaci e concimi chimici in modo da aumentare la produzione e i profitti.

Purtroppo questi metodi di coltivazione nascondono numerose insidie per i consumatori: l’Aloe Arborescens è una pianta succulenta che assorbe molto velocemente le sostanze con le quali entra in contatto – tra cui i residui chimici usati nelle piantagioni intensive.

L’Aloe migliore dunque è quella proveniente da coltivazioni biologiche e certificate che rispettino i naturali ritmi della pianta. Così facendo il gel contenuto nelle foglie dell’Aloe risulta molto più ricco di sostanze benefiche senza traccia alcuna di residui chimici.

Come riconoscere una pianta di Aloe Arborescens di qualità?

Un espediente efficace per sapere se il prodotto che si intende acquistare sia di qualità è verificare che il produttore di Aloe Arborescens sia in possesso dell’attestato “biologico certificato”.

Questa attestazione viene rilasciata in seguito a controlli davvero stringenti, infatti in ogni fase della produzione e della vendita devono essere rispettate una serie di norme stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole e Ambientali.

Un altro modo per essere sicuri di acquistare dell’Aloe Arborescens di qualità è assicurarsi circa i metodi di raccolta.

L’Aloe risulta essere una pianta molto delicata e sensibile alla luce e per questa ragione la fase di raccolta andrebbe sempre effettuata in momenti della giornata di penombra come l’alba o il tramonto.

I produttori esperti poi fanno attenzione anche alle piogge: come abbiamo visto l’Aloe assorbe velocemente tutto ciò con cui entra in contatto tra cui l’acqua: raccogliere le foglie dopo un periodo di piogge significa ottenere un gel più “annacquato” con sostanze nutrienti leggermente più diluite.

In genere dunque, le foglie di Aloe Arborescens vanno sempre richieste su ordinazione: sarà il produttore a raccoglierle scegliendo accuratamente la pianta giusta (adulta – le foglie devono provenire da piante di almeno 4 anni d’età) e soprattutto il momento migliore per ottenere un gel di altissima qualità.

Aloe Arborescens biologica certificata: le coltivazioni di Dr Aloes

Nella splendida e mite Sicilia sorge una grande piantagione di Aloe Arborescens: quella biologica certificata di Dr Aloes.

Le coltivazioni di Dr Aloes seguono i modelli di agricoltura più arcaici e non utilizzano alcuna sostanza chimica, concime, pesticida, diserbante o fitofarmaco tanto da superare i test di laboratorio con residui pari allo 0%.

Le piante di Aloe Arborescens crescono secondo i ritmi naturali con acqua pura e tanto buon sole – in media 300 giorni di sole all’anno.

Ciò che rende uniche queste foglie è la terra vulcanica nei pressi dell’Etna, una terra ricchissima di sostanze nutrienti che permettono all’Aloe Arborescens di crescere rigogliosa senza aiuti esterni dall’industria chimica.

Le foglie di Aloe Arborescens in vendita online possono essere ordinate e arriveranno direttamente all’acquirente conservate in modo da non danneggiare il prezioso gel al loro interno.

Il prezzo dell’Aloe Arborescens dipende da numerosi fattori tra cui la cura che ogni agricoltore dedica a ogni pianta: acquistando da Dr Aloes si è certi al 100% di ricevere a casa un prodotto di estrema qualità e ricco di principi attivi.

Risparmiare sull’acquisto significa spesso consumare un prodotto meno concentrato di sostanze benefiche pertanto la quantità da utilizzare aumenta: se invece il gel è ricco di principi attivi ne basterà meno per ottenere gli stessi effetti, nei fatti le piante di Aloe coltivate sotto il sole diretto, producono il 50% in più di principi attivi delle piante che vivono in serre o in tunnel perché queste ultime sono protette da strati di nylon per sopravvivere.

Questa distinzione è fondamentale qualora si decidesse di consumare l’Aloe Arborescens poiché la soglia di tolleranza del nostro organismo ha un limite e si rischierebbe di assumere troppo prodotto senza ottenere alcun beneficio.

Le opinioni su Dr Aloes e la sua Aloe Arborescens biologica certificata

L’Aloe Arborescense le recensioni sul prodotto offerto da Dr Aloes non lasciano dubbi: le foglie sono ottime, fresche e ricche di sostanze nutrienti.

Ecco alcune opinioni dei clienti di Dr Aloes:

“Piante Magnifiche e di Grande aiuto per la nostra salute. Grande Dr. Aloes!!” – Fabrizio Artale

“Vai avanti così a testa alta hai un prodotto eccellente e soprattutto fa bene ed e buono provare per credere” – Mauro Donati

“Prodotto di alta qualità. Caratteristica principale la cura costante che viene anche dall’alta professionalità delle maestranze addetti alla cura delle piante. Un progetto innovativo, fatto dalle sapienti mani di giovani imprenditori che sono il vanto per la nostra terra” – Domenico Signorelli

Queste piantagioni di Aloe Arborescens sfruttano al meglio la natura e i suoi cicli al fine di offrire un prodotto finale di ottima qualità. Dr Aloes inoltre fornisce un’assistenza diretta a tutti i clienti al fine di garantire un utilizzo personalizzato, consapevole e ottimale del prezioso gel.

