Alperia insieme a Universal Pictures per il lancio de “Il Robot Selvaggio”

17 Settembre 2024

(Adnkronos) – Il nuovo film d’animazione DreamWorks Il Robot Selvaggio, tratto dall’acclamato romanzo di Peter Brown, debutterà nelle sale italiane in anteprima il 29 settembre e il 6 ottobre, con uscita nazionale il 10 ottobre.

Alperia, uno dei maggiori produttori di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale, accompagnerà il lancio di Il Robot Selvaggio in collaborazione con Universal Pictures International Italy, distributore italiano del film, e l’agenzia di entertainment marketing Wepromo.

Bolzano, 17 settembre 2024. La partnership nasce dalla perfetta sinergia tra i valori del film e la mission di Alperia: unire tecnologia e sostenibilità, ponendo l’accento sull’importanza del rispetto per la natura. Il Robot Selvaggio segue l’avventura del robot ROZZUM 7134, abbreviato “Roz”, su un’isola selvaggia, dove impara a convivere con la fauna locale, costruendo gradualmente relazioni con gli altri animali dell’isola ed esplorando il delicato equilibrio tra uomo, natura e tecnologia.

Una storia emozionante sulla scoperta di sé stessi, un’analisi sul legame tra tecnologia e natura, una commovente esplorazione di cosa significhi essere vivi e connessi a tutti gli esseri viventi. Tematiche che si allineano perfettamente con l’impegno di Alperia nel promuovere soluzioni energetiche sostenibili.

Per accompagnare l’uscita del film, Alperia effettuerà una campagna di comunicazione innovativa con il claim “Scopri la tua vera natura, scegli luce e gas 100% green” che sarà attiva dal 16 settembre al 31 ottobre 2024 e vedrà l’uso di immagini e creatività ispirate al film. “Nella nostra comunicazione diamo molta importanza a trovare vie creative alternative e approcci originali per trasmettere il nostro brand”, commenta Stefan Stabler, Direttore Strategic Marketing & Communication di Alperia. “In tal senso poter accompagnare il lancio de Il Robot Selvaggio è per noi una grande opportunità: il film ci ha convinto dal primo trailer e ci ha trasmesso una grande affinità con i temi del rapporto tra tecnologia e natura e della sostenibilità, il valore centrale di Alperia.” La campagna multicanale viene realizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione WR&G.