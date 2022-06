Alpha Micron compie 35 anni e festeggia a Sacile

Giugno 27, 2022

(Adnkronos) – “La scelta di stabilire in questa zona del pordenonese una nostra sede strategica – dice il Direttore Generale Oswald Zimmerhofer – è stata un successo che va celebrato”.

Pordenone, 27/06/2022 – Scegliere Sacile come propria sede italiana è stato un successo per il gruppo tedesco Alpha: nel 1987 l’azienda ha stabilito la sua costola Alpha Micron proprio nel pordenonese, dando in questo modo una spinta importante al proprio business.

“La scelta di Sacile è stata strategica – racconta Oswald Zimmerhofer, Direttore Generale della Alpha Micron – e da qui non abbiamo mai smesso di spingere sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica. I nostri stabilimenti di produzione sono collocati in zone che presentano giacimenti di materia prima di alta qualità Abbiamo portato avanti con grande tenacia l’obiettivo di divulgare la sicurezza e la professionalità nel nostro settore. Oggi Alpha Micron è senza dubbio una delle punte di diamante del nostro Gruppo”.

“Per un’azienda 35 anni sono un traguardo che è importante festeggiare – continua Oswald Zimmerhofer, – innanzitutto perché siamo orgogliosi di Alpha Micron, ma anche per ringraziare clienti, fornitori e il territorio che da anni è casa nostra”. Il 2 luglio, in occasione dell’anniversario dei nostri 35 anni, Alpha Micron organizzerà nella sua sede una festa per ringraziare i suoi stakeholder, alla presenza anche dei vertici aziendali e del sindaco di Sacile Carlo Spagnol.

“Non sarà solo un evento celebrativo – spiega Oswald Zimmerhofer – ma parleremo dei progetti per il futuro della nostra azienda e ci sarà un focus sull’importanza di fare marketing in una PMI tenuto da Andrea Zucca de L’Ippogrifo® Group, un riferimento per il marketing B2B in Italia. Vogliamo dare alle nostre aziende partner un messaggio importante: una visione ambiziosa si può trasformare in realtà, ma si deve investire ogni giorno nel proprio miglioramento, come azienda nel suo complesso, e nei collaboratori”.

Il core business di Alpha Micron è la produzione di ritardanti di fiamma non tossici, sostenibili e ad alta efficienza, che rappresentano il futuro del settore. Oltre al quartier generale di Colonia, in Germania il gruppo Alpha ha sedi anche in Austria, Paesi Bassi e Turchia.

Alpha Micron è stata costituita nell’anno 1987 ed è parte del gruppo tedesco Alpha. La società, che ha sede nel comune di Sacile (PN), si occupa della produzione di ritardanti di fiamma non tossici, sostenibili e ad alta efficienza, e di preparati a base di calcio carbonato micronizzato allo stato puro o rivestito. I prodotti Alpha Micron trovano largo impiego nei settori dell’edilizia, nell’industria della plastica e più in generale del PVC, della gomma, dell’automobile e del vetro. L’approccio sostenibile dell’azienda e la propensione all’innovazione, sono tra i suoi principali punti di forza e i valori che vuole trasmettere attraverso la propria attività.

Per maggiori informazioni: www.alphamicron-alfrimal.it