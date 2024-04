Altrient è protagonista con la sua gamma di integratori liposomiali altamente performanti in occasione del Vitamin C Day, il 4 aprile

4 Aprile 2024

(Adnkronos) – Il brand pioniere nel settore promuove una linea completa di prodotti per la stimolazione della produzione di collagene, la difesa del sistema immunitario e la protezione dallo stress ossidativo

4 aprile 2024. Alleata irrinunciabile per la salute di cervello, cuore e pelle, la Vitamina C è la regina delle vitamine idrosolubili. Sebbene i suoi benefici siano spesso associati al periodo freddo dell’anno, il 4 aprile, proprio all’inizio della primavera, si festeggia il Vitamin C Day, una giornata interamente dedicata alla salute e alla bellezza. Onnipresente nei prodotti per la skincare, l’acido ascorbico è apprezzato da dermatologi e immunologi per le sue qualità antiossidanti e di difesa del sistema immunitario.

Il Vitamin C Day riporta dunque l’attenzione su molte delle sue proprietà, ma anche sulle sue caratteristiche di deperibilità a contatto con le alte temperature e dispersione in acqua. Nel 2024 LivOn Labs, uno dei pionieri nello studio e nell’utilizzo della Vitamina C festeggia i 20 anni dal primo lancio sul mercato di Altrient, integratore brevettato che si basa sulla tecnologia di incapsulamento liposomiale (Let).

Frutto di anni di studio, questi integratori sfruttano i liposomi come veicoli di rilascio per trasportare efficacemente le sostanze all’interno del corpo, facilitandone l’assorbimento e prevenendone la degradazione dovuta all’acidità gastrica. Nel 2014 Princeton Consumer Research ha condotto uno studio per conto di Altrient che ne ha dimostrato l’efficacia, misurata in un aumento del 61% dell’elasticità della pelle e riduzione delle rughe in seguito all’assunzione di tre bustine al giorno per un periodo di 12 settimane.

Ma i benefici di Altrient vanno oltre la pelle, grazie agli effetti positivi sul sistema nervoso, sullo stress ossidativo e sull’equilibrio degli zuccheri nel sangue. Il marchio porta così al di fuori dei laboratori la potenza della Let per fortificare il sistema immunitario, aiutare a produrre il collagene per conservare in salute i tessuti connettivi, ridurre la pressione arteriosa e migliorare l’assorbimento del ferro e il metabolismo dei carboidrati. Le formule brevettate da LivOn Labs sono pure, realizzate senza zuccheri aggiunti, dolcificanti, aromi o coloranti artificiali.

La gamma di integratori comprende la capofila Altrient C, ossia la Vitamina C liposomiale, e Altrient Vitamina B Liposomiale & Complessi Minerali, che grazie allo spettro completo di vitamine del gruppo B (tra cui B1, B2, B3, B5, B6, B12) acido folico e biotina potenzia energia e metabolismo. L’aggiunta di zinco, selenio, cromo e cannella supporta la funzione immunitaria, i livelli di zucchero nel sangue, la funzione cognitiva e la salute di vista, capelli, pelle e unghie.

In concomitanza con il Vitamin C Day, Altrient lancia un “myths busting quiz” per testare il livello di conoscenza della Vitamina C, abbinato a una guida che ne elenca proprietà e benefici. Dal 2010 il marchio è prodotto e distribuito in Europa da Abundance and Health Europe LLP.