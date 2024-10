Alveria guida il mondo HR Tech verso il futuro

23 Ottobre 2024

(Adnkronos) – La società è una delle più interessanti e innovative aziende HR Tech presenti nel panorama internazionale e, nel 2020, è stata inserita nella top 10 delle Organizational Development Consulting/Services Company dalla rivista HR Tech Outlook.

Roma, 23 ottobre 2024. Da molti anni, ormai, la tecnologia è una presenza costante nelle vite di tutti noi e i servizi digitali sono parte integrante della nostra quotidianità. Lavoro, educazione, sanità, sicurezza: il digitale ha trasformato la nostra società permettendo di ottimizzare i tempi e di abbattere i costi, rendendo i servizi sempre più accessibili ed inclusivi. Ma fino a che punto la tecnologia può aiutare a valorizzare il nostro capitale umano? È possibile integrare le nuove tecnologie con le competenze HR? La risposta si può riassumere in una sola parola: Alveria, il nome della società che ha rivoluzionato il settore HR Tech sia a livello italiano che europeo.

Alveria nasce nel 2010 da un’intuizione di Massimo Genova, presidente e CEO con un’ultraventennale esperienza nella ricerca e sviluppo di modelli, processi e soluzioni tecnologiche per il mondo HR e di Federico Di Rollo, attuale COO. In questi anni l’azienda si è occupata di valorizzare le competenze e di sviluppare le professionalità, per supportare la crescita di ogni business nei suoi punti chiave, innovando le politiche, i modelli ed i processi di gestione delle Risorse Umane. La consulenza più attenta ai bisogni del cliente, la formazione più innovativa ed efficace, l’adozione degli strumenti di data analysis più all’avanguardia, le soluzioni più puntuali e responsabili per la gestione di modelli e processi HR: negli anni Alveria ha consolidato il suo posizionamento sul mercato conquistando la fiducia delle più grandi aziende nazionali e internazionali.

“Alveria è il più importante player italiano nei processi di Hr Digital Transformation, in grado di gestire sistemi molto complessi, grazie alla presenza in azienda di persone con competenze sia in ambito HR che Tech”, spiega Genova. “Per fare questo abbiamo sviluppato diverse soluzioni altamente innovative, come la piattaforma tecnologica HCMS, Human Capital Management System. Il nostro software è uno spazio digitale, flessibile e performante, che riesce ad integrare un profondo know-how in ambito HR con le tecnologie più avanzate. È stato fatto un grande lavoro di trasposizione della realtà nel digitale, con un progetto in costante evoluzione che ci permette di competere con i grandi player internazionali”.

HCMS è stato, quindi, pensato per le imprese che desiderano un supporto a 360 gradi sulla gestione delle Risorse Umane. Si tratta di un software estremamente intuitivo che permette di governare tutte le politiche e i processi HR in un unico spazio digitale. Con HCMS si possono personalizzare i servizi ed i processi HR in totale autonomia, senza bisogno di scrivere una riga di codice, e tenere al sicuro i dati nel totale rispetto degli standard, di sicurezza e normativi, nazionali ed internazionali.

“HCMS è la massima espressione della nostra volontà di investire sempre di più nell’innovazione tecnologica”, dichiara Genova. “Il nostro dipartimento Innovazione e AI conta esperti matematici e fisici teorici che collaborano con realtà globali sul tema dell’introduzione dell’AI a supporto dei servizi e dei processi HR. In questo contesto, Alveria punta a raggiungere una governance totale delle tecnologie di AI generativa, per gestire le dinamiche HR in maniera più facile, veloce e sicura. Detto questo, al centro delle nostre attività c’è sempre la persona e il valore umano che riesce a mettere nel suo lavoro mentre la tecnologia le viene cucita addosso in modo sartoriale. People first, per un futuro a portata di tutti”.

Alveria è, inoltre, una delle realtà del settore più attente al benessere dei dipendenti sia in un’ottica di equilibrio vita-lavoro che di crescita personale e professionale “Io e i miei colleghi lavoriamo in un contesto che stimola costantemente creatività ed innovazione, considera i fallimenti un’opportunità e conditio sine qua non per rendere l’ambiente di lavoro piacevole, ricco di opportunità e favorevole al contributo aperto da parte di tutti”, conclude il presidente Genova.

Scopri di più: www.alveria.it – www.hcms.it