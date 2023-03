Am Group: l’e-commerce orizzonte di crescita per le aziende

Marzo 2, 2023

(Bari, 2 marzo 2023) – Antongiulio Minenna, titolare dell’impresa barese, ha sviluppato un metodo di consulenza che non prevede costi fissi per il cliente. Dall’apertura dei canali di vendita online alla gestione della logistica, le aziende possono guardare alla rete con nuove prospettive di mercato.

Bari, 2 marzo 2023 – L’e-commerce è ormai per le aziende un aspetto essenziale del business. L’evoluzione di mercati e tecnologia ha rivoluzionato negli ultimi anni il mondo del commercio, che oggi vede nella rete un canale di vendita in continua crescita. Eppure, i dati a livello internazionale raccontano di paesi in cui non si è ancora colto del tutto il potenziale della vendita online. Paesi fra i quali c’è anche l’Italia, come spiega Antongiulio Minenna, titolare della Am Group:

«Nel nostro Paese ci sono imprenditori che ritengono e-commerce e market place strumenti inutili al business; c’è chi ha attivato canali di vendita online di propria iniziativa ma si ritrova a non avere le competenze per gestirli. Infine, c’è chi vorrebbe aprirsi al mercato della rete ma non sa a chi rivolgersi».

Una cosa è certa: parliamo di un settore nel quale non ci si può improvvisare. L’e-commerce, infatti, richiede oggi competenze e professionalità specifiche. Figure che mancano nella gran parte delle aziende:

«Per far sì che la vendita online funzioni – prosegue Minenna – sono tre gli aspetti fondamentali da curare: comunicazione, gestione della vendita e gestione della logistica. Si tratta di aree di competenza che, se gestite internamente, rappresenterebbero in molti casi dei costi insostenibili per le aziende».

Qual sarebbe, dunque, la soluzione ideale per un’impresa che vuole aprirsi alla vendita in rete? E soprattutto: a chi ci si dovrebbe rivolgere?

«Il primo consiglio è quello di diffidare di chi chiede compensi anticipati – risponde Minenna – Oggi ci sono realtà che, lavorando in sinergia con le aziende, strutturano e-commerce e market place scommettendo insieme agli stessi imprenditori, senza rappresentare per questi ultimi dei costi fissi».

Realtà come la Am Group, esempio di come un consulente possa rappresentare per l’azienda un vero e proprio strumento di crescita:

«La nostra filosofia di lavoro è quella di non chiedere costi fissi, ma solo una percentuale del fatturato attivo che matura grazie al nostro lavoro. Lavoro che prevede l’esternalizzazione di tutti i servizi: dall’apertura e gestione di tutti i canali di vendita online, fino alla gestione della logistica».

Un approccio che ha permesso alla Am Group di diventare un vero e proprio punto di riferimento nel settore della consulenza in vendita online. Un approccio che permette alle aziende di guardare alla rete come a un concreto orizzonte di crescita, in termini di commercio.

Contatti: https://www.accountmanaging.it/