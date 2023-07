Amadeo Furlan, Drivership: il Bestseller su come raggiungere gli obiettivi aziendali

Luglio 25, 2023

(Adnkronos) – Milano, 25.07.2023 – Avere successo in ambito aziendale è l’obiettivo di qualsiasi imprenditore. Peccato però solo pochi riescono ad essere persone capaci di guidare efficacemente gli altri attraverso il proprio esempio personale, la propria autenticità e la propria passione.

Per tutti coloro che desiderano diventare veri e propri leader in campo aziendale, esce oggi il libro di Amadeo Furlan “DRIVERSHIP. Il nuovo modello di leadership che ridefinisce la cultura aziendale e porta al raggiungimento di obiettivi senza precedenti con l’aiuto delle tecnologie emergenti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per apprendere e applicare i principi chiave della Drivership non solo nella vita professionale, ma anche in quella personale.

“Il mio libro si fonda su quelle che io chiamo le quattro D: Drive, Develop, Deliver e Decide. In altre parole, sono gli elementi fondamentali per chiunque voglia avere successo nella vita andando oltre il classico modello di leadership che già conosciamo” afferma Amadeo Furlan, autore del libro. “La Drivership è una filosofia pratica che richiede azione e impegno costante. Attraverso esercizi e attività pratiche, il lettore verrà quindi messo nella condizione di apprendere come sviluppare questa abilità in modo concreto ed efficace”.

Secondo l’autore, diventare un vero leader è possibile. Tutto sta nel focalizzarsi sull’implementazione dei 4 pilastri – definite le quattro D – su cui si fonda la DRIVERSHIP. La prima “D” sta per DRIVE, essere cioè una guida di eccellenza. La seconda sta per DEVELOP, ossia sviluppare i talenti e creare un clima di lavoro partecipativo e ad alta performance. La terza sta per DECIDE, ossia prendere le giuste decisioni, con la piena approvazione del proprio team di lavoro. Infine, la quarta e ultima sta per DELIVER, ossia sviluppare con la NeuroNegoziAzione, la motivazione e senso di appartenenza.

“Amadeo Furlan ha deciso di scrivere il proprio libro per condividere la propria esperienza personale in merito all’efficacia di questa metodologia così innovativa che va oltre il classico concetto di leadership” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il suo punto di forza? La Drivership promuove una leadership consapevole, orientata ai risultati e basata sulla fiducia e sulla collaborazione, consentendo quindi di guidare con successo le organizzazioni aziendali in un contesto, come quello attuale, sempre in continua evoluzione”.

“Quando ho preso la decisione di pubblicare Drivership, non ho avuto alcuna esitazione. Ho scelto Bruno Editore perché è il numero 1 nel lancio di libri di crescita personale e professionale” conclude l’autore. “Lo staff di Giacomo Bruno è molto competente e professionale, cura ogni fase del tuo progetto editoriale, sviluppando la migliore strategia di marketing per il successo del manoscritto. Sono certo che questa esperienza, basata sulla stima e fiducia reciproca, ci unirà anche per altri libri che ho già pronti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3PHAHU0

Amadeo Furlan, talento poliedrico, esperto in risorse umane e ideatore della metodica P.H.C., ridefinisce il concetto di benessere per coloro che affrontano disagi e disarmonie. La sua profonda conoscenza del mondo della comunicazione, attraverso lo sviluppo delle tecniche di NeuroComunicAzione e NeuroNegoziAzione, ha lasciato un’impronta indelebile in prestigiose aziende italiane. Nel suo rivoluzionario libro “Drivership”, ci guida verso una ridefinizione della cultura aziendale e sfrutta le tecnologie emergenti per ottenere risultati straordinari. Scopri il valore dei suoi contributi per il tuo successo personale, manageriale e professionale, così da rendere la tua vita felice. Sito web: www.afsolutions.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it