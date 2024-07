Amazon Prime Day di Tineco: FLOOR ONE S5, la soluzione ideale per gli early adopter

17 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 17 luglio 2024 – Tineco, il brand di lavapavimenti e aspirapolveri smart, si conferma leader nelle vendite su Amazon, nella categoria lavapavimenti, per il terzo anno consecutivo in diversi paesi, inclusa l’Italia 1). E per l’occasione, l’azienda ha creato numerose offerte per rendere i propri prodotti ancora più accessibili. Infatti, sarà possibile acquistare su Amazon e sullo store ufficiale di Tineco la linea FLOOR ONE ad un prezzo mai visto prima. In particolare, Tineco FLOOR ONE S5 sarà venduto con uno sconto di oltre il 40%.

TINECO FLOOR ONE S5: per gli early adopter

TINECO FLOOR ONE S5 è la lavapavimenti smart del brand che offre la possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, sia bagnato che asciutto.

FLOOR ONE S5 è maneggevole, ha un design flessibile della testina, pesa 4,5 kg e ha un’impugnatura ergonomica. La lavapavimenti utilizza la tecnologia iLoop Smart Sensor, in grado di eliminare ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui. Ha un’autonomia della batteria pari a 35 minuti, e presenta due serbatoi dell’acqua: uno dedicato all’acqua sporca e uno per l’acqua pulita.

TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo di 289€ (prezzo di partenza: 519€)

Le offerte di Tineco non finiscono qui, infatti l’azienda ha deciso di creare degli sconti ancora più imperdibili per le ultime ore del Prime Day:

-FLOOR ONE SWITCH – 669€ (invece di 899€)

-FLOOR ONE STRETCH S6 – 449€ (invece di 599€)

-FLOOR ONE S7 Pro – 479€ (invece di 799€)

-PURE ONE X Pet – 159€ (invece di 329€)

-FLOOR ONE S5 Combo Power Kit – 349€ (invece di 489€)

-FLOOR ONE S7 FlashDry – 599€ (invece di 799€)

-FLOOR ONE S7 STEAM – 449€ (invece di 799€)

Inoltre, con il codice KZPS27HJ tutti gli utenti potranno avere un ulteriore sconto su Amazon.

1) Fonte: STACKLINE (01.2021-06.2024)

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Per saperne di più: https://it.tineco.com/