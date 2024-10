Amazon Prime Day: le offerte imperdibili di Tineco per prepararsi all’autunno

8 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Preparare la propria casa per la stagione autunnale non sarà mai stato così facile grazie ai prodotti in offerta di Tineco

Milano, 8 ottobre 2024 – Con l’arrivo dell’autunno, si rinnova il desiderio di creare spazi confortevoli e accoglienti. Tineco risponde a questa esigenza con una serie di promozioni esclusive pensate in occasione del Prime Day per garantire una casa impeccabile e igienizzata, senza compromessi sulla praticità. Quest’autunno, i prodotti innovativi di Tineco, tra cui i lavapavimenti e le aspirapolveri delle linee FLOOR ONE e PURE ONE, sono disponibili con sconti imperdibili su Amazon e sullo store ufficiale di Tineco.

Oltre alla scontistica del Prime Day, sarà possibile usufruire di un ulteriore 2% utilizzando il codice BUJO3ERU.

Tineco Floor One S5: la scelta ideale per gli early adopter

Il Tineco Floor One S5 è la lavapavimenti smart che offre una pulizia rapida ed efficace, ideale per rimuovere ogni tipo di sporco, sia bagnato che asciutto. Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor, il dispositivo rileva automaticamente le condizioni del pavimento, regolando di conseguenza la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua. Questo modello è leggero e maneggevole, con un design flessibile della testina, un peso di soli 4,5 kg e un’impugnatura ergonomica che rende l’uso estremamente confortevole. Con 35 minuti di autonomia e due serbatoi separati per l’acqua pulita e quella sporca, il Floor One S5 garantisce una pulizia profonda e senza interruzioni. Ideale per chi cerca un prodotto tecnologicamente avanzato e versatile, capace di affrontare ogni sfida domestica.

TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon a un prezzo di 299€ (prezzo di partenza: 519€)

Tineco Floor One Stretch S6: la flessibilità che raggiunge ogni angolo

Il Tineco Floor One Stretch S6 rende la pulizia più semplice e precisa, grazie alla sua capacità di piegarsi fino a 180°, perfetta per raggiungere anche gli spazi più difficili come sotto i mobili o gli angoli nascosti. Questo dispositivo combina tecnologie avanzate, come l’iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto (pouch cells), che migliorano l’autonomia, permettendo fino a 40 minuti di utilizzo continuativo.

Il design compatto e intelligente, con il serbatoio dell’acqua posizionato sopra la spazzola, permette al dispositivo di mantenere un’altezza di soli 13 cm quando è completamente disteso. Inoltre, grazie al sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere, il Tineco Stretch S6 gestisce in modo efficiente solidi, liquidi e aria, proteggendo il motore e garantendo prestazioni eccellenti anche in posizione orizzontale.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon a un prezzo di 459€ (prezzo di partenza: 599€)

Tineco Floor One Switch S7: per chi desidera tutto in un solo prodotto

Tineco Floor One Switch S7 è il modello 5-in-1 viene fornito con 5 accessori intercambiabili: un attacco per l’aspirazione, strumenti per raggiungere gli angoli più angusti, un accessorio per tessuti e una scopa lavapavimenti per igienizzare ogni superficie. Ogni accessorio è pensato per garantire una pulizia approfondita e pratica, adatta alle esigenze delle famiglie moderne. La tecnologia FlashDry, presente nel Floor One Switch S7, migliora ulteriormente l’esperienza di pulizia combinando due step: un lavaggio di 2 minuti per rimuovere lo sporco più ostinato e una fase di asciugatura di 5 minuti a 70°C, che assicura che il rullo sia sempre asciutto e privo di odori. In soli 7 minuti, il dispositivo è igienizzato e pronto per la prossima sessione di pulizia, rendendolo la scelta ideale per chi ha bambini o animali domestici.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è disponibile su Amazon a un prezzo di 679€ (prezzo di partenza: 899€)

TINECO A30S: adatto per le pulizie quotidiane

Il Tineco A30S offre una pulizia efficace con una potenza di aspirazione di 160W, ideale per rimuovere polvere, detriti e peli di animali da tappeti e pavimenti duri. Il capiente serbatoio della polvere da 1 litro riduce la necessità di svuotamenti frequenti. Con un’autonomia fino a 60 minuti, consente di pulire l’intera casa senza interruzioni. Il sistema avanzato separa aria e polvere, evitando intasamenti e garantendo una potenza costante. Cattura il 99,97% delle particelle, creando un ambiente domestico più sano.

TINECO A30S è disponibile su Amazon a un prezzo di 159€ (prezzo di partenza: 199€)

TINECO iFloor 5 Breeze Complete: per una pulizia rapida ed efficace

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è un’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili che offre una pulizia rapida ed efficace. Il dispositivo è in grado di pulire lo sporco secco/umido in un solo passaggio, lasciando i pavimenti asciutti e privi di aloni in pochi secondi. Dotato di un innovativo raschietto piatto, il dispositivo elimina detriti e sporco, mentre la spazzola esclusiva raggiunge facilmente angoli e battiscopa. Con una durata della batteria fino a 35 minuti e un doppio serbatoio che consente di pulire aree fino a 190 m² senza interruzioni, l’iFLOOR 5 Breeze Complete è ideale per pavimenti sigillati come legno, piastrelle e laminato. Il design leggero e senza fili lo rende comodo da utilizzare in tutta la casa.

TINECO IFLOOR 5 BREEZE COMPLETE è disponibile su Amazon a un prezzo di 209€ (prezzo di partenza: 299€)

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.