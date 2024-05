Amici 2024 – Sarah e Petit si contendono la vittoria finale. In calo Holden, Marisol, a 3,25 su Sisal.it, sogna il colpaccio

10 Maggio 2024

(Adnkronos) – Roma, 10 maggio 2024 –Tra favoriti, possibili sorprese e grandi colpi di scena il gran finale di Amici 2024 si avvicina. Decisiva sarà la semifinale, in programma questa domenica. Su Sisal.it per la vittoria finale c’è in ballo un duello tra Sarah e Petit, entrambi offerti a 2,00. La cantante, punta di diamante di Lorella Cuccarini,continua a sorprendere tutti, complice un percorso di crescita straordinario che da settembre a oggi l’ha portata fino a questo punto del programma, accumulando con la sua hit “Mappamondo” il traguardo di 3,5 milioni di stream e conquistando sempre di più l’affetto del pubblico. Ma il rapper Petit, del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è un avversario duro da battere e da non sottovalutare: si preannuncia una sfida infuocata!

In calo rispetto alla fase iniziale del programma c’è Holden,offerto a 5,00. Partito come uno dei favoriti per la vittoria, davanti a sé, oltre a Sarah Toscano e Petit ha anche Marisol data a 3,25:la giovane allieva della maestra Celentano, amatissima dai fan,è infatti sul terzo gradino del podio.

Pochissime invece le speranze di un trionfo in finale della danza: il successo di Dustin pagherebbe 12 volte la posta. Molto remote le chance di vedere Mida in finale che potrebbe uscire già questa sera con il ballottaggio. Su Sisal.it la sua vittoria è offerta a 40. Potrà però consolarsi con il successo Rossofuoco che intanto sfiora il doppio disco di platino.

L’hype è alle stelle, non ci resta che… Aspettare!

