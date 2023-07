Anche i prodotti di ferramenta spopolano online: il caso di Fershop

Luglio 10, 2023

(Adnkronos) – Milano, 10 Luglio 2023. In questa era digitale, il mercato online ha esteso la sua portata a quasi tutti i settori, compreso quello dei prodotti professionali per la casa, utensileria, accessori professionali; oggi anche tutta questa serie di prodotti può essere acquistata comodamente online, offrendo ai clienti un’ampia gamma di opzioni e la comodità di fare shopping direttamente da casa propria.

Gli articoli di ferramenta in particolare rappresentano un qualcosa di tangibile e concreto, che fino a qualche anno fa sarebbe stato complesso immaginare in un contesto virtuale; eppure anche questo comparto sta vivendo una delocalizzazione sul virtuale con la comparsa di molti shop online e marketplace di settore specializzati nella vendita di accessori per ferramenta.

Utensili e accessori professionali. Lo shop online Fershop

Un esempio è dato dallo shop online Fershop, un portale all’interno del quale è possibile acquistare accessori di ferramenta, utensili e attrezzature professionali per la casa. Una proposta ricca ed articolata, rivolta non soltanto agli addetti ai lavori ma anche agli appassionati del fai da te.

Ed è proprio l’hobby del bricolage che ha fatto salire in alto i dati relativi a ferramenta online e portali simili a Fershop: da un lato queste realtà si rivolgono ai professionisti, ad aziende che possono ora acquistare materiale per uso professionale, anche in stock, direttamente in rete; dall’altro ci sono gli “hobbisti”, gli amanti del fai da te che si rivolgono all’acquisto online di accessori di questo genere.

All’interno dello shop Fershop ad esempio è possibile trovare utensili professionali, accessori per giardinaggio, attrezzi elettrici, macchinari per edilizia, accessori di idraulica, sigillanti, attrezzi manuali, tutto quello che riguarda la ferramenta.

Una proposta molto ampia che ha portato la piattaforma ad essere tra le più quotate in rete, anche in termini di feedback e gradimento da parte degli utenti, oltre che ad essere incluse tra le ‘Stelle dell’eCommerce’ per il settore fai da te e bricolage dalla prestigiosa classifica del Corriere della Sera.

Perché acquistare su ferramenta online?

Le ragioni per prediligere l’acquisto su negozi di ferramenta online rispetto ai punti vendita tradizionali sono diversi, e ricalcano fedelmente quello che si riscontra anche in altri campi e settori merceologici. Lo shopping online di prodotti hardware offre numerosi vantaggi, tra cui una vasta selezione di prodotti, prezzi competitivi, convenienza e consegna a domicilio tanto per citare i più noti.

Una crescita che si riflette in una maggiore presenza in rete da parte di venditori e piattaforme di shop dato che, con il progresso della tecnologia e la crescente popolarità del concetto di marketplace, i rivenditori di utensili professionali e accessori per ferramenta hanno riconosciuto la necessità di stabilire una forte presenza online per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://fershop.it/

Email:info@fershop.it