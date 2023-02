Andrea Baggio, CEO del Gruppo ReputationUP: “CryptedPhone nasce dalla nostra esperienza nella privacy online”

Febbraio 24, 2023

(Adnkronos) – Il Gruppo ReputationUP è specializzato nella privacy online tramite l’applicazione del Diritto all’Oblio, e nella protezione da attacchi informatici, tramite eliminazione e decrittazione di ransomware. Ora si aggiunge CryptedPhone, uno strumento di protezione delle comunicazioni telefoniche

Milano, 24 Febbraio 2023. In un mondo sempre più connesso, la privacy online è una delle maggiori preoccupazioni per le aziende e gli individui.

La sicurezza informatica viene messa in pericolo a causa di fughe e furti di dati, informazioni negative o false distribuite da terzi e persino spionaggio industriale.

La tutela delle comunicazioni telefoniche è l’ultimo ambito in cui il Gruppo ReputationUP ha deciso di ampliare le proprie attività.

CryptedPhone è una soluzione di sicurezza per telefonate e messaggistica che utilizza la crittografia end-to-end per garantire la privacy delle conversazioni.

“Grazie all’esperienza maturata nei molteplici settori in cui operiamo con il Gruppo ReputationUP, il nostro team ha sviluppato uno strumento inespugnabile e insostituibile per proteggersi da attacchi e intrusioni provenienti da fonti esterne”, spiega Andrea Baggio, CEO del Gruppo ReputationUP.

Cresce lo spionaggio industriale tra le aziende

La sicurezza delle informazioni è un problema critico per qualsiasi azienda, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore in cui opera.

È sempre più comune per le aziende gestire dati sensibili di clienti e dipendenti, motivo per cui è diventato essenziale che si prendano misure per proteggere tali informazioni.

Le aziende possono essere vittime di spionaggio da parte della concorrenza, il che porta a gravi conseguenze per il business.

“Gli effetti negativi dello spionaggio industriale vanno dal danno finanziario alla crisi reputazionale”, afferma Andrea Baggio.

Lo spionaggio industriale, infatti, può danneggiare la reputazione di entrambe le società.

La società spiata può apparire vulnerabile se le vengono rubate informazioni sensibili, mentre la società che conduce lo spionaggio può apparire immorale o addirittura illegale.

CryptedPhone: la nuova società del Gruppo ReputationUP

Il Gruppo ReputationUP ha lanciato CryptedPhone, che crea e commercializza una tecnologia che garantisce la totale privacy delle comunicazioni e dei dati personali.

Attualmente, ha versioni disponibili per aziende e governi.

I telefoni crittografati forniscono una protezione di livello militare per i dati più sensibili, dalle password al sistema operativo, consentendo comunicazioni sicure.

CryptedPhone si somma alle attività del Gruppo ReputationUP, che si occupa della protezione della privacy online nella sua totalità.

Da un lato, ReputationUP, con l’applicazione del Diritto all’oblio e la gestione della reputazione online; dall’altra HelpRansomware, che attraverso la rimozione e la decrittazione dei ransomware, blocca gli attacchi dei cybercriminali che vogliono estorcere denaro ad aziende e organizzazioni.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl