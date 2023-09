Andrea Bossoni, Allena Il Fatturato: il Bestseller su come aumentare i clienti nel settore fitness

Settembre 5, 2023

(Milano, 05.09.2023) – Milano, 05.09.2023 – Qualsiasi personal trainer sa bene quanto sia difficile acquisire nuovi clienti in un mondo così competitivo come quello del fitness. Quello che tuttavia molti non sanno è che aumentare il proprio fatturato grazie a clienti altospendenti è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano acquisire nuovi clienti partendo da zero ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Andrea Bossoni “ALLENA IL FATTURATO. Una guida per personal trainer su come aumentare le vendite con la stessa strategia usata per migliorare la salute dei clienti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per acquisire nuovi contatti e trasformarli in clienti disposti a spendere cifre elevate per un servizio “su misura”.

“Il mio libro analizza tutte le fasi della vendita che un personal trainer dovrebbe affrontare prima, durante e dopo il contatto con il cliente” afferma Andrea Bossoni, autore del libro. “Le strategie che vado a condividere con i miei lettori sono state testate personalmente sul campo, per tale motivo non ho dubbi che, una volta applicate, saranno in grado di generare più clienti interessati e quindi più vendite e fatturato”.

Secondo l’autore, sono molti i personal trainer preparati, tecnici e volenterosi, che sentono di non raggiungere i risultati di fatturato che realmente meritano. Il motivo principale? Una sbagliata e obsoleta formazione commerciale che viene data loro. Per tale motivo Andrea Bossoni è convinto che, grazie alle giuste informazioni e strategie, qualsiasi personal trainer può raggiungere i risultati economici a cui un professionista di questo settore deve aspirare.

“Basta guardarsi attorno per notare che le palestre sono piene di personal trainer che offrono tutti la stessa tipologia di servizio, non curanti del fatto che così facendo, l’unica discriminante che porta un potenziale cliente a scegliere uno invece di un altro è sempre la stessa: il prezzo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il segreto per aumentare il proprio volume di affari sta indubbiamente nell’essere pagati di più rispetto alla concorrenza, il che rappresenta già di per sé un vero e proprio elemento differenziante. Da qui l’idea dei servizi “premium” personalizzati di cui parla l’autore nel suo libro”.

“Penso che in ogni settore bisogna sempre affidarsi ai migliori. In questo campo Bruno Editore è il massimo in termini assoluti” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno non lascia davvero niente al caso, ti segue passo dopo passo permettendoti di pubblicare un manoscritto di grande qualità editoriale e contenutistica per i propri lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/45d4Ped

Andrea Bossoni nato a Milano nel 1982. Sposato con Erika e papà di Camilla. Sin da ragazzo mostra una spiccata propensione verso i numeri che poi applica nel settore del fitness. In oltre 20 anni di carriera ha potuto sviluppare la propria professionalità e competenza partecipando ai migliori corsi di formazione di marketing e vendita sia in Italia che all’estero. Applicando le informazioni apprese prima su sé stesso e poi su altri personal trainer professionisti, è riuscito non solo ad aumentare le vendite dei singoli professionisti ma anche a portare il proprio modello di business in realtà leader di mercato in Italia. Sito web: http://www.andreabossoni.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it