Andrea Di Martino, Architetto Investitore: il Bestseller su come cambiare vita con gli investimenti immobiliari

Gennaio 10, 2023

(Milano, 10.01.2023) – Milano, 10.01.2023 – Cambiare vita è il sogno di molti di noi. Peccato che sono pochi quelli che riescono davvero in questa impresa, tanto dal punto di vista economico quanto da quello finanziario. Eppure ci sono persone che, con tenacia e determinazione, sono riuscite a raggiungere risultati ragguardevoli in breve tempo pur partendo da zero.

Per tutti coloro che si trovano oggi in una situazione di disagio dovuta alla mancanza di una sicurezza economica, esce oggi il libro di Andrea Di Martino “ARCHITETTO INVESTITORE. Storia di un libero professionista che ha cambiato la sua vita grazie agli investimenti immobiliari” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per rivoluzionare in meglio la propria vita grazie allo stesso strumento che ha permesso a lui per primo di raggiungere profitti ragguardevoli in breve tempo: gli investimenti immobiliari.

“Il mio libro è un sunto della mia esperienza di vita nella quale sono passato da essere un semplice architetto in bolletta a un investitore immobiliare grato della sua condizione. Al suo interno racconto difficoltà, paure e frustrazioni che ho dovuto affrontare nel cammino verso i miei primi successi personali” afferma Andrea Di Martino, autore del libro. “Per me sarebbe grandioso essere in qualche modo di ispirazione per qualcuno che ha il desiderio o sente la necessità di cambiare vita proprio come ho fatto io. E quale modo migliore se non proprio grazie agli investimenti immobiliari?”.

Secondo l’autore, scommettere sul proprio valore è fondamentale per raggiungere i propri sogni. Esiste infatti una parte in ognuno di noi, completamente inespressa, che necessita solo di un po’ di coraggio iniziale e di tanta costanza poi. Come ci tiene a precisare Andrea Di Martino, all’inizio del proprio percorso nel mondo degli investimenti, lui stesso non possedeva nozioni tecniche ma solo tanta voglia di iniziare. Questa è stata la “miccia” che ha innescato in lui le basi per un futuro migliore.

“Come dimostra la storia di Andrea Di Martino, raggiungere la libertà finanziaria è possibile: il segreto sta nell’avere la giusta impostazione mentale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il bello di questo libro è che non è il classico manuale che insegna a fare operazioni immobiliari. È piuttosto uno strumento che, ripercorrendo la vita dell’autore, è di grande ispirazione per tutte quelle persone che desiderano passare dalla propria situazione di partenza ad una vita fatta di libertà economica e finanziaria”.

“Ho avuto modo di conoscere Giacomo Bruno durante un evento. Mi ha subito colpito la sua perspicacia e la sua visione imprenditoriale. Allo stesso tempo ho apprezzato la sua trasparenza e il suo pragmatismo” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha seguito con serietà e professionalità dalla stesura del libro fino al suo lancio sul mercato. È un onore per me essere un loro autore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://bit.ly/3jpdAzy

Andrea Di Martino, nato a Cagliari nel 1988, padre di Sofia e Francesco, marito di Sonia. Dopo gli studi artistici, si laurea all’università degli studi di Cagliari in Architettura. Nel 2013 dopo la gavetta in uno studio di architettura e in un’impresa edile, come impiegato, apre il suo Studio di Architettura, lo STAD (Studio Tecnico Architettura Di Martino). Nel 2018 integra, dopo un percorso di alta formazione, la sua carriera da architetto con quella di investitore immobiliare, con particolare focus sulla tecnica del Flipping. Le operazioni in pochi anni si moltiplicano collezionando ottimi rendimenti. Da qui, l’idea di fondare la Di Martino RES (Real Estate Services), una società di investimenti immobiliari nella quale investitori privati hanno la possibilità di operare insieme ad Andrea Di Martino nei suoi investimenti immobiliari. Appassionato di gastronomia, viaggiatore e sognatore, un viveur amante della bella vita, dedito al lavoro e alla famiglia, sempre alla costante ricerca della migliore versione di sé stesso. Sito web: www.andreadimartino.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it