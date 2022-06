Andrea Giuffrida (Re/Max City Home): “A Catania buone opportunità per chi è nell’intermediazione immobiliare e vuole crescere”

Giugno 15, 2022

(Catania, 15 giugno 2022) – Per diventare più competitivi nel mercato immobiliare, oggi particolarmente positivo, occorre fare squadra, come spiega Andrea Giuffrida, broker immobiliare e cofondatore di Re/Max City Home.

Catania, 15 giugno 2022 – Il settore immobiliare italiano ha ripreso dinamicità nell’ultimo anno e sta vivendo un periodo particolarmente vivace nelle vendite. Nonostante questo sia un dato positivo, chi svolge la professione di agente immobiliare si trova a confrontarsi con un mercato in continuo cambiamento e sempre più esigente. Inoltre le novità legislative impongono ai professionisti del settore una continua formazione. Rispetto ai metodi tradizionali, oggi per portare a termine una compravendita in modo efficace sono richiesti molti servizi e un modello organizzativo strutturato. Questo aspetto aumenta sicuramente i costi di gestione per un libero professionista che, da solo, non sempre riesce a sostenerli ed essere quindi competitivo, non potendo avvalersi di un modello che sfrutta “L’economia di scala”.

“Oggi non si parla del singolo intermediatore, ma piuttosto di un lavoro di squadra – spiega Giuffrida Andrea broker immobiliare e co-fondatore di Re/Max City Home a Catania – La filosofia dei centri di intermediazione Re/Max è basata proprio sul fare rete. I professionisti che lavorano con noi continuano ad essere indipendenti pur condividendo le spese, a partire dall’affitto dello spazio per l’agenzia, alle promozioni pubblicitarie anche online come le spese di segreteria, ovvero il modello del coworking.

Altro aspetto innovativo nel gruppo Re/Max è la condivisione tra le agenzie di un portafoglio comune con circa 20.000 annunci in tutta Italia, che permette di aumentare il business dei consulenti e li rende più forti nel confrontarsi con l’ampia concorrenza. Se devi farti sentire dal mercato immobiliare devi fare rumore, e difficilmente ci riuscirai da solo”.

Entrare in un’azienda presente in tutto il mondo permette di elevare la qualità dei servizi immobiliari e di recepire le novità anche di mercati lontani da noi, ma che ci offrono sempre nuovi spunti per migliorare. Oggi questo dinamismo è sempre più richiesto dal cliente, dalla consulenza all’aspetto promozionale, da quello progettuale a quello finanziario.

“Chi sceglie di lavorare con noi – sottolinea Giuffrida – paga solo un canone mensile di affiliazione ed ha tutto a disposizione, come ad esempio un fotografo professionale e la gestione degli aspetti burocratici. La collaborazione attiva è la regola principale di Re/Max e funziona in tutto il mondo, senza limiti di zona. Ogni abitazione in vendita, infatti, viene inserita in un gestionale condiviso a livello nazionale, con il supporto di oltre 4500 agenti sul territorio e delle agenzie partner. Si rimane un libero professionista, ma con minori costi (economia di scala) e soprattutto garantendo un alto livello di servizi. Di conseguenza aumentano i guadagni per ogni agente immobiliare che ne fa parte. Lavorando in autonomia, anche investendo tutti i propri capitali, non si riuscirebbe ad uguagliare il risultato. Abbiamo un piano di sviluppo ambizioso e ricerchiamo persone che desiderano essere protagoniste. Per chi vuole crescere in questa professione sapersi adattare al cambiamento è certamente vincente”.

Il colosso internazionale Re/Max fa della globalizzazione la sua forza di marketing, con una presenza in oltre 110 nazioni e 6000 uffici in totale nel mondo. Re/Max City Home di Giuseppe Magrì e Andrea Giuffrida ha cinque sedi a Catania ed una a Siracusa e fornisce agli associati le più avanzate tecnologie e una formazione di alto livello.

CONTATTI:

https://remaxcityhome.it/