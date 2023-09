Andrea Offredi, Bergamo: “Permuta immobiliare, acquistare una casa senza mutuo si può”

Settembre 13, 2023

(Adnkronos) – La permuta immobiliare garantisce risparmi e vantaggi fiscali rispetto alla compravendita risolvendo il problema della scarsa liquidità

Lovere (Bg), 13 settembre 2023.La permuta immobiliare è uno strumento per acquistare casa che sta registrando sempre maggiore attenzione negli ultimi anni. Si tratta di un vero e proprio scambio di immobili che garantisce risparmi consistenti rispetto ad una normale operazione di compravendita, risultando particolarmente vantaggiosa soprattutto per chi è in possesso di un grande e vecchio immobile che non riesce a vendere.

“La permuta immobiliare potrebbe risultare particolarmente conveniente, ad esempio, per coloro che intendono acquistare un nuovo appartamento senza accendere un mutuo e per i proprietari di vecchie case di famiglia, spesso di grandi metrature, che non sono più abitate perché difficili da gestire”, spiega Andrea Offredi, titolare dell’azienda Costruzioni del Sebino di Lovere, in provincia di Bergamo. “Oggi comprare una casa è un vero percorso ad ostacoli: bassi stipendi, instabilità economica e precariato frenano l’accesso al credito, inoltre, i costi di molti immobili risultano esorbitanti, per non parlare poi dei costi relativi ad eventuali ristrutturazioni. Possedere una casa, rappresenta una delle maggiori aspirazioni delle famiglie Italiane ma essa rappresenta, di fatto, anche un costo per i proprietari, tanto più se si tratta di pagare per un grande immobile vecchio ed inutilizzato. Per stipulare un contratto di permuta in tutta sicurezza, è sempre bene rivolgersi ad un professionista del settore che sappia curare ogni singolo aspetto della trattativa e che garantisca una consulenza completa per la pianificazione e protezione del patrimonio dei propri clienti”.

Andrea Offredi si occupa del settore immobiliare da oltre vent’anni anni, attività iniziata per hobby ristrutturando vecchi solai. La grande esperienza maturata sul campo lo hanno portato ad avviare nel bergamasco l’azienda di costruzioni e ristrutturazioni, che gli consente, oggi, di rimettere a nuovo anche vecchi immobili di dimensioni importanti trasformandoli in nuovi format abitativi, sia dal punto di vista strutturale che di efficientamento energetico, sia dal punto di vista delle nuove esigenze tecnologiche. Lo strumento della permuta immobiliare con riserva di proprietà offre la possibilità di effettuare investimenti immobiliari senza ricorrere ad un mutuo, dunque senza esborsi di denaro, ciò che è meglio conosciuto come ‘sistema barter’, termine inglese equivalente a ‘baratto’, il cui reale significato, nella pratica, è tutt’altro che banale. ‘Sistema barter’ è anche il titolo del suo ultimo libro, scaricabile gratuitamente dal sito aziendale, una guida approfondita per tutti coloro che si avvicinano alla permuta immobiliare come opzione all’acquisto di una casa.

“La permuta immobiliare è normata dal codice civile, il requisito fondamentale è l’intenzione di entrambe le parti di cedere il diritto di proprietà di un bene in cambio di un altro di valore uguale o comunque simile”, sottolinea Offredi. “La permuta di una casa vecchia con il costruttore comporta un vantaggio non da poco per il proprietario, visto che si ritrova a cedere una struttura obsoleta e non abitata in cambio di una di costruzione nuova o ristrutturata. Sovente, inoltre, la casa da permutare ha una cubatura tale da permettere un frazionamento in più moduli abitativi e di ottenere diversi appartamenti dalla sua suddivisione. In questo caso, è possibile cedere l’immobile al costruttore e permutarne una parte per continuare a viverci. Si tratta di una soluzione interessante perché permette di continuare ad abitare nello stesso stabile ma in una situazione più moderna e molto meno impegnativa, evitando di andare in affitto”.

“L’accordo di permuta immobiliare – prosegue Offredi – consente dei notevoli risparmi rispetto alla compravendita tradizionale: permette di registrare un unico contratto, anche se le unità da scambiare sono due, pertanto il pagamento delle imposte avviene sulla registrazione di un’unica operazione. Anche le spese notarili vengono divise a metà, con conseguente risparmio per entrambi i contraenti. Non da ultimo, si azzerano i costi e gli interessi di un finanziamento con tempi più rapidi”.

Contatti:

https://www.permutainvestimenti.it/