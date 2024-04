Andrea Pietrini: da manager licenziato a imprenditore di successo

23 Aprile 2024

(Adnkronos) – Quando perdere il lavoro può diventare un’opportunità. Tra le soluzioni innovative nel mondo del business, sta prendendo sempre più forza e interesse il Fractional Management. YOURgroup, presieduta da Andrea Pietrini, è la prima società ad aver introdotto in Italia questa figura che consente di mettere a servizio di più aziende la propria esperienza e professionalità.

Milano, 23 aprile 2024. Il mondo del lavoro sta cambiando profondamente nelle aziende e in modo sempre più dinamico, soprattutto per figure professionali come i top executive e i manager C-level di esperienza. Per questi ruoli, complice un ambiente competitivo sempre più volatile e incerto, ormai è diventata la “nuova normalità” affrontare periodi di transizione di carriera, anche lunghi. Seppur con questa premessa, i manager in genere reagiscono a queste situazioni vivendo un’esperienza di incertezza e di ansia, con frequenti conseguenze anche nella salute psicofisica.

Tuttavia, questo evento può essere visto da un manager non soltanto come un problema o una delusione, perché lo stesso potrebbe aprire nuove opportunità che altrimenti sarebbero state impensabili: ad esempio, trovare una nuova vita professionale più flessibile e che privilegi un equilibrio vita/lavoro più adatto alle proprie esigenze di benessere.

Le esperienze vissute diventano un bagaglio importante da poter valorizzare ancora meglio con un incarico personalizzato. Tra le soluzioni possibili nel mondo del business, sta prendendo sempre più forza e interesse il Fractional Management, sviluppatosi negli Stati Uniti e arrivato in Italia con la società YOURrgroup, dall’idea del suo chairman Andrea Pietrini che ha vissuto in prima persona l’esperienza di affrontare un lungo periodo di disoccupazione conseguente ad un’acquisizione della società per la quale lavorava da parte di una multinazionale straniera.

«Gli errori maggiori che feci quando persi il lavoro – spiega Andrea Pietrini, chairman di YOURgroup – furono pensare che “io fossi il mio lavoro” e che sarebbe bastato essere competente per trovarne subito un altro. Non fu così, ma in quegli anni “bui” ho capito tante cose. Tra queste, prima di tutto, il recupero del tempo da vivere con le mie figlie, allora piccole. Ma non solo con la famiglia, lavorando troppo infatti avevo completamente trascurato altre persone importanti nella mia vita e soprattutto il tempo per me stesso, per fare una breve vacanza anche con un budget limitato o soltanto per leggere libri fermi sulla scaffale della libreria e che invece mi hanno “illuminato” e permesso di trovare la mia nuova strada. Ho raccontato tutto ciò nel mio libro “Fractional manager. Una nuova professione per imprese che evolvono”. Un licenziamento, come nel mio caso può diventare un momento da utilizzare per analizzare e approfondire le aspirazioni e le motivazioni più vere per la propria vita. Perché come dico spesso: nessuno si salva da solo».

Nel caso di perdita del lavoro, per un manager è quindi importante imparare ad abbandonare il pessimismo e cercare di trasformare questa situazione nell’occasione perfetta per mettere un punto e ricominciare. Il Fractional Manager si sta rivelando una ricetta in grado di soddisfare le esigenze di manager in cerca di nuove opportunità. «Come dimostrano mercati più evoluti, il futuro del management è fractional –sottolinea Andrea Pietrini, chairman di YOURgroup – Le aziende, in particolare le aziende familiari e le PMI sono in continua ricerca di figure di esperienza in grandi aziende strutturate e multinazionali in grado di guidarli nell’affrontare il loro mercato di riferimento. Abbiamo nel gruppo quasi 300 manager che si dividono in nove aree di competenza: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione. Si tratta di manager che frazionano il proprio tempo lavorativo e lo distribuiscono tra più società dedicando a ciascuna 2-3 giorni a settimana. Creano una strategia condivisa, finalizzata alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi aziendali».

Con il Fractional Management si va affermando quindi un nuovo modello di manager sempre più attrattivo anche per manager tra i trentacinque e i quarant’anni. Ad oggi YOURgroup supporta oltre 500 aziende, ma il numero è in continuo aumento, come il totale dei manager che cresce a ritmi del 30-40% all’anno.

