Andrea Pietrini di Andrea Pietrini premiato come CEO dell’anno a Le Fonti Awards

(Adnkronos) – Da manager licenziato a imprenditore di successo. Andrea Pietrini è chairman e fondatore di YOURgroup, la prima società ad aver introdotto in Italia la figura di successo del Fractional Manager Executive.

Milano, 9/12/2024 – Nel corso della nuova e prestigiosa edizione “CEO SUMMIT & AWARDS 2024” indetta da Le Fonti Awards, tenutasi il 5 dicembre a Milano presso Palazzo Mezzanotte – Borsa Italiana, Andrea Pietrini, chairman e fondatore di YOURgroup, è stato premiato come CEO dell’anno. La giuria ha riconosciuto il merito di aver introdotto in Italia il Fractional Manager Executive, un innovato modello sviluppatosi negli Stati Uniti che consente di mettersi a servizio di più aziende, dedicando a ciascuna 2-3 giorni a settimana. Il successo di Andrea Pietrini è una storia professionale di riscatto avendo vissuto in prima persona l’esperienza di affrontare un lungo periodo di disoccupazione, conseguente ad un’acquisizione della società per la quale lavorava da parte di una multinazionale straniera. La capacità di reagire in modo positivo e la volontà di valorizzare al meglio il bagaglio di esperienze vissute negli anni lo hanno portato a costruire un percorso personalizzato e una nuova attività di successo, che oggi gli sono valsi il premio come CEO dell’anno.

«Certamente mi gratifica molto aver ricevuto questo prestigioso premio – dichiara Andrea Pietrini, chairman di YOURgroup – e in particolar modo desidero dedicarlo a chi sta cercando a sua volta un proprio riscatto professionale. Quello che mi auguro, infatti, è che la mia esperienza possa servire da esempio a tante persone, oggi sempre di più, che stanno vivendo momenti difficili. In questi anni ho ricevuto molti messaggi da chi è venuto a conoscenza della mia storia, perché si sono rispecchiati in alcuni aspetti e accadimenti. Mi fa piacere leggerli, ascoltarli e dove possono dare un supporto anche solo psicologico, per poter essere di ispirazione».

Anche quest’anno Le Fonti Awards, facenti parte dei premi internazionali IAIR Awards, hanno rappresentato un’occasione di incontro e confronto tra i protagonisti del mondo assicurativo ed economico-finanziario, per premiare le eccellenze del settore declinate secondo diversi indici di attribuzione. Il risultato è stato trasmesso a una comunità focalizzata sul business (imprenditori, manager e professionisti) di oltre 10,5 milioni di persone. I vincitori hanno dimostrato di saper guardare al mercato del futuro con una prospettiva ampia e di spessore internazionale. Il progetto di Andrea Pietrini, infatti, è stato lungimirante: il Fractional Manager si è rivelato una ricetta in grado di soddisfare le esigenze di manager in cerca di nuove opportunità.

«Il mondo del lavoro sta cambiando profondamente nelle aziende – sottolinea Andrea Pietrini – e in modo sempre più dinamico, soprattutto per figure professionali come i top executive e i manager C-level di esperienza. Per questi ruoli, complice un ambiente competitivo sempre più volatile e incerto, ormai è diventata la “nuova normalità” affrontare periodi di transizione di carriera, anche lunghi. Tuttavia questo evento può essere visto da un manager non soltanto come un problema o una delusione, perché può aprire nuove opportunità più flessibili che privilegiano anche un equilibrio vita/lavoro più adatto a quelle esigenze di benessere sempre più ricercate. Un licenziamento, come è stato nel mio caso, può diventare un momento per analizzare e approfondire aspirazioni e motivazioni più vere per la propria vita. Perché come dico spesso: nessuno si salva da solo».

Dall’esperienza di successo di YOURgroup, Andrea Pietrini ha scritto anche il libro “Fractional manager. Una nuova professione per imprese che evolvono”, edito da Egea, la casa editrice dell’università Bocconi. Il volume sintetizza l’esperienza fatta in questi anni da centinaia di executive di YOURgroup ed è diventato vero punto di riferimento su un argomento prima sconosciuto. Ad oggi YOURgroup supporta oltre 500 aziende, ma il numero è in continuo aumento, come il totale dei manager che cresce a ritmi del 30-40% all’anno.

