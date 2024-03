Andrea Pietrini (YOURgroup): “Fractional e Temporary Manager: figure strategiche per le società di private equity e venture capital”

20 Marzo 2024

(Adnkronos) – Il tema è stato affrontato nel recente convegno a Milano “Fractional Management, Private Equity e Venture Capital”, ampiamente partecipato. Questo modello di professionisti a chiamata è stato introdotto in Italia da YOURgroup.

Milano, 20 marzo 2024. La finanza non bancaria è sempre più al centro della crescita sostenibile dell’economia reale delle piccole e medie imprese, spina dorsale dell’economia italiana. Nell’attuale scenario spesso le PMI faticano a reperire capitali e competenze manageriali necessarie al loro sviluppo. Una soluzione particolarmente efficace è il nuovo modello di Fractional Manager, sviluppatosi negli Stati Uniti, e arrivato in Italia con la società YOURrgroup, dall’idea del suo chairman Andrea Pietrini.

Il tema è stato affrontato in un recente convegno organizzato a Milano da YOURrgroup, dal titolo “Fractional Management, Private Equity e Venture Capital”. L’evento, molto partecipato, ha riscosso un significativo interesse. Gli interventi con speaker di grande competenza hanno trattato competenze e capitali al servizio della crescita delle PMI e dell’occupazione, mettendo in evidenza anche due casi storici di valore. Preziosi i contributi del convegno, per citarne alcuni: Federico Visconti Rettore LUIC Università Cattaneo, Jacopo Moschini Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, Michele Buonerba Presidente Laborfonds e Roberto Gatti, CEO Orefici Finance SpA.

«L’apporto di risorse finanziarie combinato con l’inserimento di figure manageriali fractional riteniamo possa costituire sempre di più una combinazione virtuosa per la crescita aziendale – spiega Andrea Pietrini di YOURgroup –. Durante il convegno ci siamo confrontati su questi temi con esponenti dei diversi settori coinvolti, approfondendo le ultime tendenze di mercato. Il Fractional Manager può rivelarsi la chiave del successo per molte PMI. Si tratta di una figura a chiamata, che “fraziona” il suo lavoro dedicando 2-3 giorni a settimana ad ogni società con cui collabora. Questo sistema permette, quindi, di avere a disposizione le competenze di un manager esterno di alta professionalità, ma con costi su misura».

Il convegno ha rappresentato per i partecipanti un’occasione formativa ma anche di sviluppo professionale del proprio network relazionale. Preziosi contributi sono stati riportati nel convegno su casi di successo che hanno visto coinvolti temporary manager di YOURgroup. Sono intervenuti Attilio Capuano CEO Walcor & Pernigotti, Camille Le Baute J.P. Morgan Asset Management – Special Situations e Danilo Rivalta CEO Finix Technology Solutions. «È emerso come questi profili di Fractional Manager hanno supportato in modo concreto ed efficace molte aziende – spiega Andrea Pietrini – e soprattutto i fondi di investimento ad avere successo nella loro attività. Tra gli aspetti, infatti, a cui oggi guarda un investitore di venture capital, quando analizza un’azienda per decidere se investirci, oltre al prodotto e al mercato è soprattutto la capacità di management. Un fondo di investimento, a volte anche per un periodo limitato come tre o cinque anni, può ingaggiare un Fractional Manager che può dare un sostegno operativo ed efficace perché ha elementi di qualità, ma è flessibile e a costi modulari».

In questa forma di collaborazione, Fractional Manager e società di private equity e venture capital creano insieme una strategia condivisa, finalizzata alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ad oggi YOURgroup coinvolge quasi 300 manager selezionati su criteri di eccellenza professionale e personale, che si dividono in nove aree: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione. YOURgroup supporta 500 aziende, ma il numero è in continuo aumento.

