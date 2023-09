Andrea Pietrini (YOURgroup): “Il manager oggi è fractional: alcuni giorni a settimana a disposizione di più aziende

Settembre 28, 2023

(Milano 28 settembre 2023) – Le aziende, di ogni dimensione e portata, sono in continua ricerca di manager. YOURgroup è la prima società ad aver introdotto in Italia il concetto di Fractional Manager, una figura di alto livello che consente di mettere a servizio di più aziende la propria professionalità ed esperienza.

Sempre più manager italiani sono in cerca di aziende dove valorizzare la propria professionalità e, contemporaneamente, gestire gli impegni di vita lavorativa e vita privata. In centinaia, tra l’altro, sono rientrati dall’estero oppure sono in procinto di farlo, ma aspettano un’opportunità concreta e che possa valorizzare le loro esperienze. Una soluzione che sta prendendo sempre più forza e interesse è il Fractional Manager, un modello già diffuso negli Stati Uniti soprattutto nel mondo delle startup: si tratta di top manager che lavorano part-time per più aziende. In Italia è stato introdotto nel 2011 dalla società YOURgroup e qui in tanti hanno trovato “una casa”.

«Il futuro del manager è fractional – sottolinea Andrea Pietrini, chairman di YOURgroup – Le aziende sono in continua ricerca di figure in grado di guidarli nell’affrontare il loro mercato di riferimento. Nel 2011 questa idea poteva apparire sicuramente innovativa e per certi versi rivoluzionaria, ma oggi abbiamo nel gruppo più di 250 manager che si dividono in otto nove aree di competenza: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione. Si tratta di manager che frazionano il proprio tempo lavorativo e lo distribuiscono tra più società dedicando a ciascuna 2-3 giorni a settimana. Creano una strategia condivisa, finalizzata alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi aziendali».

Con il Fractional Management si va affermando un nuovo modello di manager: efficiente e preparato a gestire fasi di transizione sia a livello finanziario sia a livello di capitale umano, ma con un enorme vantaggio, quello della flessibilità. Ad oggi YOURgroup supporta 500 aziende, ma il numero è in continuo aumento, come il totale dei manager che cresce a ritmi del 30-40%. «Le richieste che ci arrivano dalle aziende sono tantissime – evidenzia Andrea Pietrini – e spesso non riusciamo a soddisfarle tutte. Per questo siamo alla ricerca di nuovi top manager da inserire nel gruppo, soprattutto in area finanza, HR e operation. Riceviamo decine di curriculum ogni mese e i candidati vengono selezionati attraverso un complesso processo interno, composto da una selezione curriculare, due test (attitudinali e di soft skills), tre colloqui e la richiesta di referenze. Il rigore e l’attenzione nella selezione dei partner ci hanno permesso di creare un vero e proprio “hub” di competenze posizionate nella fascia alta di mercato, per cui abbiamo solo manager di grandi qualità oggi particolarmente richiesti. A questo punto noi ci limitiamo a far incontrare la domanda da parte delle aziende con l’offerta da parte dei professionisti».

Il Fractional Manager si sta quindi rivelando una ricetta in grado di soddisfare non solo le esigenze delle aziende, ma anche quelle dei manager. Il lavoro e le opportunità non mancano se si individua il giusto partner a cui affidarsi. Dall’esperienza di successo di YOURgroup, Andrea Pietrini ha scritto anche il libro “Fractional manager. Una nuova professione per imprese che evolvono”. Edito da Egea, la casa editrice dell’università Bocconi, è in classifica dei best seller di settore: sintetizza l’esperienza fatta in questi anni da centinaia di executive di YOURgroup ed è diventato vero punto di riferimento su un argomento prima sconosciuto. «Rappresenta la prima guida per una professionalità al passo coi tempi e uno stimolo per una trasformazione culturale che potrebbe portare grandi benefici al nostro Paese».

CONTATTI: https://www.yourgroup.it/