Andrea Pietrini (YOURgroup): “Portando il Fractional Management in Italia, ho creato un nuovo settore professionale”

7 Maggio 2024

(Adnkronos) – YOURgroup, presieduta dal chairman Andrea Pietrini, è la prima società ad aver introdotto in Italia la figura del Fractional Manager, ideale per aziende in fase di crescita o che devono ripensare a nuovi percorsi di business, ristrutturazione o turnaround.

Milano, 7 maggio 2024. C’è una professione che sta diventando un trend negli ultimi anni: quella del Fractional Manager. Si tratta di top manager che supportano part-time per più aziende familiari, multinazionali o startup che li ingaggiano per avere dai migliori professionisti la propria professionalità ed esperienza. Creano una strategia condivisa, finalizzata alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo le esigenze del mercato. Ad aver introdotto per primo in Italia nel 2011 questa nuova figura di alto livello è stato Andrea Pietrini, manager e imprenditore, con la società YOURgroup. Oggi, dopo 13 anni, si è rivelata una visione e un modello vincente con quasi 300 manager nel gruppo, divisi in nove aree di competenza: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione.

«Le PMI in Italia, di ogni dimensione e portata, sono la spina dorsale dell’economia italiana, ma sono quasi totalmente prive di competenze manageriali – spiega Andrea Pietrini, chairman di YOURgroup – Le cause di questa situazione sono note: l’assunzione di un manager con competenze specifiche e di alto livello, una solida carriera alle spalle e una fitta rete di contatti implica un costo non sempre sostenibile. Tutto ciò sta portando le aziende a ragionare su come introdurre nuove competenze che possano supportarle nel ripensare il proprio modello di business, spesso in ottica più digitale, sia per cogliere opportunità di mercato che, allo stesso tempo, per pensare ad un’organizzazione più lean e smart. Queste situazioni sono quasi sempre nuove e per affrontarle in modo efficace ed efficiente devono necessariamente coinvolgere figure esterne esperte. Qui entra in gioco il Fractional Manager, che si mette a servizio dell’azienda per alcuni giorni a settimana, con un rapporto costi-tempo modulare, forte di una coerenza aziendale e una visione più ampia. Successivamente può proporre un supporto più “light”, nel monitoraggio del progetto in fase attuativa, sempre con evidente risparmio».

Per ogni area chiave dell’azienda cliente, YOURgroup offre supporto operativo on site attraverso un team di fractional manager con lunga esperienza aziendale in società leader. I partner di YOURgroup vengono selezionati attraverso una complessa selezione interna che ha dato vita a un vero e proprio hub di competenze, formato da nove team verticali specialistici: yourCFO è dedicato allo sviluppo delle imprese e vanta partner CFO di provenienza da multinazionali o società quotate che guidano la visione strategico-finanziaria, yourHR propone professionisti nelle Risorse Umane, yourCEO coinvolge manager che hanno coperto ruoli apicali (CEO, COO, General Manager) o che hanno guidato più funzioni aziendali per interventi strategici nelle vendite o nelle operations, yourDIGITAL supporta le aziende nel processo di trasformazione digitale, yourCOO è il vertical dei Chief Operating Officer, yourCPO ha un focus specifico sull’area Acquisti e Supply Chain, come yourCMO sul Marketing, yourCLO in ambito Legale e yourNEXT nella Comunicazione.

«In un contesto manageriale di consulenza fare squadra è fondamentale – sottolinea Andrea Pietrini –. Per me il team è tutto: un team esprime spesso quell’intelligenza collettiva che è sempre superiore alla somma delle singole individualità. L’esperienza ci insegna che aumentano i casi nei quali, apprezzato il modello, il cliente ci chiede di proporre professionalità diverse e complementari ed è il motivo per il quale, dall’originaria yourCFO, il gruppo si è allargato praticamente a tutte le funzioni C-Level».

Andrea Pietrini, bocconiano, è anche autore del libro “Fractional Manager. Una nuova professione per imprese che evolvono” edito da EGEA (casa editrice dell’Università Bocconi), nato dall’esperienza di successo di YOURgroup. Il volume è in classifica dei best seller di settore: sintetizza l’esperienza fatta in questi anni da centinaia di executive di YOURgroup ed è diventato vero punto di riferimento su un argomento prima sconosciuto.

«Rappresenta la prima guida per una professionalità al passo coi tempi e uno stimolo per una trasformazione culturale che potrebbe portare grandi benefici al nostro Paese. In YOURgroup cominciamo a introdurre con successo anche manager intorno ai 35 anni di età». YOURgroup, oltre che sul territorio italiano, è presente anche in Svizzera, Francia e Regno Unito.

